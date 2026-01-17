El sorprendente 'secreto' de la Fórmula 1 que revela Piastri: "Pilotamos a ciegas..."

El australiano calculó cuánto tiempo pasan con los ojos cerrados los pilotos del 'Gran Circo' dando con un resultado muy llamativo teniendo en cuenta a la velocidad a la que pilotan.

En plena preparación para la temporada 2026 de Fórmula 1, McLaren pretende repetir la gesta del primer puesto tanto en el Mundial de Constructores como el de pilotos. Lando Norris se hizo con su primer título de campeón mundial, aunque su compañero Oscar Piastri estuvo muy a la par, atravesando grandes tramos de la temporada por delante en puntos a pesar de ser superado por Max Verstappen en la recta final.

Recientemente el piloto australiano ha comentado un aspecto de la competición que probablemente pocos aficionados se hayan preguntado alguna vez y del que solo los conductores son conscientes. Se trata del tiempo que los integrantes de la parrilla pasan 'a ciegas' durante una carrera.

Así es, con los ojos cerrados, porque como ha revelado Piastri en una publicación de McLaren en redes sociales, "todos los pilotos parpadean casi en el mismo punto de una vuelta". La explicación es evidente, "nadie quiere parpadear en una curva", como explicaba el de Woking. Un aspecto más a tener en cuenta, afirma, que los pilotos entrenan asiduamente para poder hacerlo conscientemente.

"Un parpadeo dura entre una décima y cuatro décimas de segundo, si lo dividimos por cuatro, que es lo que dura un cuarto de segundo de parpadeo, obtenemos 13,88... es decir, casi 14 metros (recorren durante cada parpadeo)", aclaraba Oscar tras hacer cálculos con su teléfono móvil.

Para concluir estimaba que en total, cada piloto parpadea cinco veces por vuelta, lo que supondrían 70 metros por vuelta 'a ciegas'. "Más de lo que esperaba" admite Piastri, visiblemente sorprendido con el resultado.