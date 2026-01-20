Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

"Ganar carreras y campeonatos"

La presentación del motor Honda de Fernando Alonso dispara la incertidumbre: ¿Qué esconde Aston Martin?

El fabricante japonés ha presentado la unidad de potencia que usarán Alonso y Stroll, pero llama poderosamente la atención cómo han difuminado algunas partes del motor.

Motor Honda de Aston MartinMotor Honda de Aston MartinHonda

En la madrugada de este 20 de enero, Honda y Aston Martin han presentado en Tokio la nueva unidad de potencia de los japoneses.

En un evento en el que no han estado Fernando Alonso y Lance Stroll, los nipones han mostrado al mundo el motor RA626H.

Lawrence Stroll, dueño del equipo de Silverstone, que ha estado acompañado por Stefano Domenicali, CEO de la F1, ha afirmado que el objetivo es "ganar carreras y campeonatos".

En la presentación, al igual que en las imágenes publicadas en redes sociales, ha llamado mucho la atención que algunas partes de la unidad de potencia están difuminadas, es decir, 'escondidas'.

La presentación oficial del equipo está programada para el 9 de febrero en Arabia Saudí, dos días antes de los test de Bahrein.

Antes, entre el 26 y el 30 de enero, se celebrarán los primeros test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya a puerta cerrada.

¿Esconden algo Honda y Aston Martin?, ¿ha dado con la tecla Adrian Newey?, ¿ha surtido efecto la unión entre Andy Cowell y los motoristas japoneses? Cada vez queda menos para descubrirlo.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Se elevan a 41 los muertos en el accidente en Adamuz al retirar uno de los vagones del Iryo accidentado
  2. El análisis de uno de los trenes previos al Iryo indica que la vía estaría en buen estado una hora y media antes del siniestro
  3. La incertidumbre de las familias: decenas de personas buscan información en las peores horas de sus vidas tras el accidente mientras son atendidas por un equipo de psicólogos
  4. Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"
  5. Protección Civil envía una alerta por riesgo de inundaciones en Girona, donde quedan suspendidas las clases el martes
  6. Tres trabajadores denuncian a Julio Iglesias por despido improcedente: "Entendía que estábamos en la época de la colonización"