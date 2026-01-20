La presentación del motor Honda de Fernando Alonso dispara la incertidumbre: ¿Qué esconde Aston Martin?

El fabricante japonés ha presentado la unidad de potencia que usarán Alonso y Stroll, pero llama poderosamente la atención cómo han difuminado algunas partes del motor.

En la madrugada de este 20 de enero, Honda y Aston Martin han presentado en Tokio la nueva unidad de potencia de los japoneses.

En un evento en el que no han estado Fernando Alonso y Lance Stroll, los nipones han mostrado al mundo el motor RA626H.

Lawrence Stroll, dueño del equipo de Silverstone, que ha estado acompañado por Stefano Domenicali, CEO de la F1, ha afirmado que el objetivo es "ganar carreras y campeonatos".

En la presentación, al igual que en las imágenes publicadas en redes sociales, ha llamado mucho la atención que algunas partes de la unidad de potencia están difuminadas, es decir, 'escondidas'.

La presentación oficial del equipo está programada para el 9 de febrero en Arabia Saudí, dos días antes de los test de Bahrein.

Antes, entre el 26 y el 30 de enero, se celebrarán los primeros test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya a puerta cerrada.

¿Esconden algo Honda y Aston Martin?, ¿ha dado con la tecla Adrian Newey?, ¿ha surtido efecto la unión entre Andy Cowell y los motoristas japoneses? Cada vez queda menos para descubrirlo.