La Guardia Civil encuentra restos óseos en la búsqueda de Francisca Cadenas en Hornachos y detiene a los dos hermanos investigados

¿Por qué es importante? Los han encontrado en el registro de una vivienda en el marco de la investigación por la desaparición de la mujer en 2017.

La Guardia Civil ha encontrado restos óseos, "por el momento sin identificar", enterrados en una vivienda que está siendo registrada en el marco de la investigación de la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos (Badajoz) en 2017, según han confirmado a laSexta. Tras esto, según ha adelantado 'Canal Extremadura', los agentes han detenido a los dos hermanos investigados como sospechosos, que se encuentran en la vivienda registrada.

La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados este miércoles por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.

En los últimos días están siendo investigados en relación con este caso dos hermanos de Hornachos que viven en la misma calle donde se ubica la vivienda de la familia de Francisca Cadenas.

Casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil participan desde primera hora de la mañana de este miércoles en el registro de la vivienda de los dos hermanos investigados. Poco antes de darse a conocer ese hallazgo, el abogado de los dos hermanos, José Duarte, ha explicado a los medios que están siendo investigados por un presunto delito de homicidio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.