El llamativo desafío de Djokovic a Carlos Alcaraz: ¿Lo logrará?

Al tenista más laureado de la historia le han preguntado si ve al murciano capaz de batir sus récords y su respuesta ha sido cuando menos esclarecedora.

El balance de Carlos Alcaraz en la presente temporada es de 14 victorias y cero derrotas, marcas con las que ha alzado el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, además de estar en octavos de final de Indian Wells.

A pesar de ser un registro espectacular, dista del 41-0 que acumuló Djokovic en 2011 hasta que Federer le derrotó en Roland Garros.

Tras vencer a Kovacevic, a Novak le preguntaron por el número 1 del mundo y afirmó sin titubear que puede batir sus registros.

"Lo puede lograr, sin dudas. Tiene todo lo que necesita en cuanto a tenis, en cuanto a adaptabilidad a diferentes superficies, en cuanto a forma física y capacidad de recuperación, algo demostrado y que ha madurado a lo largo de los años", explicó.

La única duda de 'Nole' es sobre el físico del murciano: "Necesita mantener su cuerpo en forma y sano. Si lo logra, es tan bueno que puede ganar cualquier torneo en el que participe".

"Está logrando cosas históricas a una edad muy temprana. Es muy exigente, yo tuve aquella racha, pero también otras de 25 victorias seguidas...", ha zanjado.