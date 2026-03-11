Irán amenaza con subir el barril de petróleo a 200 dólares: las consecuencias económicas que tendría en todo el mundo

Los detalles Una subida sostenida del precio del petróleo elevaría la inflación y llevaría a un aumento de los tipos de interés.

El portavoz Ebrahim Zolfighari, vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ha amenazado con aumentar el precio del petróleo a 200 dólares por barril, lo que podría impactar gravemente en la economía global. En los últimos días, el precio de la gasolina y el diésel ha subido un 12,6%, mientras que el gas ha aumentado un 2%. La liberación de 400 millones de barriles por la AIE no ha aliviado el temor a una inflación de dos dígitos, afectando energía, alimentos y transporte. España, dependiente de combustibles fósiles, podría sufrir especialmente, requiriendo medidas como la transición energética y limitaciones de consumo.

"Si pueden permitirse el precio del petróleo a 200 dólares por barril, que sigan jugando a este juego". Con estas palabras ha amenazado el portavoz Ebrahim Zolfighari, vinculado al brazo empresarial de la Guardia Revolucionaria, con aumentar aún más el precio del petróleo, una medida que afectaría a la economía mundial.

Las subidas de precio experimentadas en los últimos días ya han puesto en alerta a multitud de naciones y cada vez son más las que toman medidas para amortiguar su impacto.

Concretamente, la gasolina y el diésel son este miércoles un 0,5% más caros que el día anterior. Una subida que se une a la de los últimos días. En la última semana, el precio del combustible ha aumentado de media un 12,6%.

No es el único producto esencial en encarecerse. Este miércoles el precio del gas también ha aumentado un 2%. Solo la luz ha dado un respiro tras unas subidas de casi el 900% desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero. Y todo esto con el barril de Brent a 92 dólares.

Pese al anuncio de la AIE de liberar 400 millones de barriles de petróleo, la realidad de que puedan situarse a 200 dólares por unidad sigue sobre la mesa, y los mercados ya están reflejando el miedo a lo que puede venir. Porque, en caso de producirse, la inflación podría llegar en muchos países a los dos dígitos, con subidas especialmente en la energía, los alimentos y el transporte. Además, miles de familias perderían poder adquisitivo y las empresas margen de negocio, además de capacidad de inversión.

Esto derivaría en una inevitable subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, lo que supondría un embite importante, ya que ahora se estaban normalizando tras las subidas por la guerra de Ucrania. En el peor de los escenarios, todos estos elementos podrían llevar a una temida recesión económica mundial.

Cómo frenar el impacto económico

En España, la economía se resentiría especialmente debido a la dependencia de combustibles fósiles y de su importación. Además, las cuentas del Gobierno, prorrogadas desde 2023, están pensadas en base a un precio medio del barril en torno a 60-65 dólares y 200 supondría triplicarlo.

Para atajar esta posible crisis, el Gobierno tendría que aplicar medidas enfocadas a contener la inflación, a la vez que a asegurar el suministro. En este sentido, ya se están desplegando algunas como la liberación de las reservas.

Otras las han implementado en otras crisis, como son los escudos sociales o las rebajas de impuestos. Por otra parte, también se podrían llevar a cabo actuaciones que no tienen un efecto inmediato, como acelerar la transición energética. A este respecto, España podría incrementar la producción propia gracias a las energías renovables.

Ante situaciones extremas, también se podrían hacer limitaciones de consumo que pasarían por reducciones de velocidad, de uso del transporte privado, de aparatos de aire o teletrabajo obligatorio.

Alcanzar el precio de los 200 dólares por barril sería una situación histórica, ya que nunca ha subido tanto, y no sería un buen augurio. El único momento en el que se ha llegado a este punto fue en julio de 2008 y fue uno de los elementos que llevaron a la gran crisis económica mundial.

