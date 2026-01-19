Un campeón de la F1 pone toda su confianza en el Aston Martin de Adrian Newey: "Un cohete..."

Damon Hill, campeón de la F1 en el año 1996, dice que todos en el paddock de la Fórmula 1 esperan un Aston Martin muy competitivo con el nuevo reglamento.

La cuenta atrás para la pretemporada de la Fórmula 1 ya está aquí. En unos días los nuevos coches rodarán y todos se preguntan qué equipos estarán arriba y qué pilotos optarán al título mundial. Aston Martin, con Adrian Newey, como ingeniero jefe, puede ser uno de los grandes candidatos con Fernando Alonso como piloto.

Hay un campeón de la Fórmula 1, Damon Hill, que ha dicho que espera que el Aston Martin sea "un cohete" una vez que empiece el mundial en unas semanas.

Así lo dice en el podcast 'Stay on track': "Todos esperamos que Adrian Newey haya encontrado algo en la normativa y que aparezca con un cohete...".

"La expectativa es esa, que Aston Martin, que Newey haya encontrado algo", cuenta una de las leyendas en la competición.

Hill pone toda su confianza en Newey, el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1. En Aston Martin ha encontrado el sitio ideal para trabajar. Y tiene a Fernando Alonso, siempre con hambre de ganar, en sus filas.

En pocas semanas se irán conociendo más detalles de qué equipos optarán a todo en esta Fórmula 1 de 2026. Y si, como dice Damon Hill, ha construido o no ese cohete.