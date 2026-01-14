Newey, al rescate de Fernando Alonso y Aston Martin: rediseñó el AMR26 por datos inexactos

El ingeniero británico pidió en verano que se recalibrara el túnel de viento y se reescribiera el software de simulación específico al no presentar "datos fiables".

Aston Martin continúa desarrollando el AMR26 de cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. A pocas semanas de que comiencen los test de pretemporada en Barcelona y Bahréin, la escudería británica está ultimando los detalles del monoplaza que conducirá Fernando Alonso.

Desde que Adrian Newey aterrizó en Silverstone como director ejecutivo, el ingeniero más laureado de la competición ha diseñado principalmente el coche junto a su equipo, y pese a que ya está casi listo, en Aston Martin han tenido que lidiar con varios inconvenientes.

Con la implementación del nuevo reglamento se han introducido nuevas dinámicas como el túnel de viento y las simulaciones de carrera por ordenador. Sin embargo, estas herramientas no han presentado "datos fiables", según apunta Paolo Filisetti, experto de 'RacingNews365'.

En concreto, según detalla Filisetti, Newey habría solicitado en el verano pasado que se recalibrara el túnel de viento y se reescribiera el software de simulación específico. Dichos cambios provocaron cambios en el calendario del diseño del monoplaza y un retraso en los tiempos de confección.

Por suerte, Newey supo ver los problemas antes de tiempo y, gracias a los cambios realizados desde Silverstone, se pudo rediseñar el coche antes de los plazos exigidos.

Newey silencia las alarmas

Durante las últimas semanas se ha hablado acerca de los problemas que podría afrontar Aston Martin, tanto con el diseño del monoplaza como con el motor. Sin embargo, al igual que con las otras escuderías en las que ha trabajado, Newey ha logrado superar cualquier inconveniente a tiempo y de la mejor forma.