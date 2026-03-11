Todo lo que no ha aprendido el PP sobre terrorismo: el respaldo al presidente yanqui de turno dos décadas y dos guerras después

¿Por qué es importante? Todos deseaban la paz en Irak entonces y nadie quiere la guerra en Irán ahora. "Uno no está en la presidencia del gobierno para hacer lo que quiere. Yo tengo mis sentimientos", afirmaba Aznar hace 23 años. Frente a esto, Ayuso expresó este lunes desde Nueva York: "No conozco a nadie que quiera una guerra, no nos gusta a nadie y nos duele a todos".

Han pasado 23 años desde que José María Aznar afirmó que Irak tenía armas de destrucción masiva, asegurando que decía la verdad. Dos décadas después, el discurso del PP sigue respaldando a Estados Unidos, sin cambios significativos. En 2003, Federico Trillo, ministro de Defensa, expresó su deseo de paz, similar a las palabras recientes de Elías Bendodo y Isabel Díaz Ayuso, quienes también rechazan la guerra. Las declaraciones de Aznar de entonces, sobre no ignorar las amenazas, resuenan hoy en Ayuso. Ester Muñoz, del PP, recientemente destacó la necesidad de disuadir a quienes amenazan la paz. A pesar del tiempo, el mensaje sigue siendo el mismo.

Han pasado 23 años de las palabras del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, en las que aseguraba en Antena 3 que "el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva". Y, al preguntarle si estaba seguro, respondía: "Puede estar usted seguro y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad".

Dos décadas después el discurso del PP, respaldando al presidente yanqui de turno, parece que no ha cambiado nada. Federico Trillo, ministro de Defensa en 2003, decía entonces que "lo que se desea por encima de todo es la paz y no la guerra". Palabras que no difieren mucho de las que pronunció Elías Bendodo, coordinador general del PP, este martes en Vitoria: "Nadie quiere una guerra, eso creo que todos estamos de acuerdo".

Todos deseaban la paz en Irak entonces y nadie quiere la guerra en Irán ahora. "Uno no está en la presidencia del gobierno para hacer lo que quiere. Yo tengo mis sentimientos", afirmaba Aznar hace 23 años. Frente a esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó este lunes desde Nueva York: "No conozco a nadie que quiera una guerra, no nos gusta a nadie y nos duele a todos".

A todos les duele y, aún así, se calcan palabra por palabra dos décadas después. "Que puede haber personas que digan, 'lo mejor es no hacer nada' o 'lo mejor es mirar hacia otro lado'", declaró entonces Aznar. Y, ahora, Ayuso ha señalado que "si nadie hace nada, ¿de verdad creen que la paz se va a asegurar en el mundo?".

Lo de entonces y lo de ahora suena prácticamente idéntico. Trillo reseñó en 2003 que "lo que no se puede es invertir la carga de la prueba y decir ahora que es el mundo civilizado, las naciones libres que están amenazas por las armas de destrucción masiva". Mientras, este martes Bendodo agregaba que "algunos hablan de legalidad internacional ante un país que no respeta ni el derecho nacional ni el derecho internacional".

Ante quien no respeta el derecho internacional, cualquier respuesta vale. "Está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales", apuntaba el expresidente del Gobierno 'popular'. Hace solo seis días, Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, resaltaba: "Si tú quieres la paz lo que tienes que hacer es disuadir a quien te quiere atacar".

Dos guerras y más de dos décadas entre unos y otros, pero ni una coma de diferencia.

