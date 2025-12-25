'Motorsport': la FIA conoció en todo momento las trampas de los motores Mercedes

Si la FIA permite a Mercedes hacer trampa con sus motores es porque desde el inicio del diseño supo que no cumplían con la normativa.

El mundial de 2026 de la Fórmula 1 ya está marcado por las trampas de Mercedes y Red Bull que parece que la FIA permitirá. El resto de equipos y motoristas han presentado una protesta formal, pero de momento los motores Mercedes podrán competir, al menos en el inicio de año, sin cumplir la normativa.

Pero hay más. Porque según ha informado 'Motorsport', la FIA sí permitirá tanto a Mercedes como a Red Bull competir con trampas.

El motivo, según esta información, es que el organismo regulador estaba al tanto de que estos dos motoristas estaban fuera de las normas y en ningún momento hicieron nada para impedirlo.

El resto de motoristas está ahora en una encrucijada: la de replicar estos motores que han fabricado Mercedes y Red Bull o seguir con su plan.

Varios equipos intentarán imitarlos antes de que empiece el mundial, mientras que otras escuderías continuarán con sus quejas ante la FIA y la Fórmula 1.

Según avanzan las semanas queda claro que Mercedes y Red Bull tendrán los mejores motores al menos para 2026. Por lo que todos los equipos clientes de Mercedes (McLaren, Alpine y Williams) y también Red Bull partirán como favoritos para hacerse con el título la próxima temporada.