"Han encontrado algo perjudicial": serios problemas en el Aston Martin de Fernando Alonso

Fernando tuvo que parar la sesión matinal en los test de Bahréin porque el equipo Aston Martin encontró un problema muy serio en el coche.

Fernando Alonso

Aunque la sesión matinal de Fernando Alonso empezó con buenas sensaciones, bajando hasta dos segundos sus tiempos de la pasada semana, la mañana no continuó en el buen camino. Aston Martin cerró el garaje y comenzó a trabajar en el coche, que no volvió a salir a pista.

El medio 'Sky Sports' contó que el trabajo iría para largo: "Han encontrado algo bastante perjudicial...".

"Un ingeniero de Honda ha sido visto usando un boroscopio en el motor, porque habrían visto algo, luego se tapó el garaje", explican. Ese boroscopio es un instrumento que se utiliza para acceder a los rincones del motor, por lo que ahí podría encontrarse el problema.

Fernando, hasta el momento, había completado una treintena de vueltas y había alcanzado el 1.36, que le colocaba a menos de tres segundos de los mejores tiempos de Charles Leclerc.

También hubo más velocidad en el coche, llegando a los 320 kilómetros por hora. Poco a poco desbloqueando potencia. Pero la historia no acabó bien.

Aston Martin ha progresado en tiempos, pero este fallo en el motor podría retrasar todavía más el trabajo. Y el tiempo corre. En dos semanas, la cita de Australia.

