Los pilotos de Fórmula 1 reaccionan a los nuevos coches: "Muy diferente con el nuevo reglamento"

Nueve de los veintidós pilotos de la parrilla participaron este lunes en el primer día de los test de pretemporada para adaptarse a los nuevos monoplazas en el marco del nuevo reglamento.

Ya es oficial: la Fórmula 1ha vuelto tras la temporada baja. Los pilotos de las 11 escuderías, a excepción de Williams, Aston Martin, Ferrari y McLaren, salieron este lunes a pista para probar los nuevos monoplazas en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

En concreto, Kimi Antonelli, George Russell, Isack Hadjar, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas, Sergio 'Checo' Pérez y Liam Lawson, pilotos de Mercedes, Red Bull, Haas, Audi, Racing Bull y Cadillac, respectivamente, fueron los protagonistas de la primera jornada de los test.

Pese a que no hubo incidentes de gran magnitud, varios coches tuvieron que ser retirados a causa de motivos ajenos a la conducción. En cuanto al rendimiento de los coches en las vueltas realizadas en el circuito, el RB22 de Hadjar registró la mejor marca (1:18.1), por delante de los Mercedes.

"Bastante productivo. Sorprendentemente, conseguimos dar muchas más vueltas de las que esperábamos. Todo salió bastante bien. Sólo tuvimos pequeños problemas, así que es bastante impresionante, considerando que es nuestro primer día con nuestro propio motor", declaró el piloto francés de Red Bull tras los test.

Al igual que Hadjar, el resto de pilotos también compartió sus primeras sensaciones tras pilotar los coches adaptados al nuevo reglamento. "¡Es fantástico volver a la pista! Los coches se veían geniales en el circuito, y eso es positivo para nuestro deporte. Son bastante diferentes para nosotros como pilotos, pero una vez que te familiarizas con ellos, conducirlos es bastante intuitivo", añadió Russell.

En sintonía con el británico ha estado su compañero de garaje, Kimi Antonelli, el cual se ha alegrado de volver a correr, aunque se ha mostrado cauto ante la necesidad de adaptarse a los monoplazas y descubrir "en qué podemos mejorar".

Por otra parte, el resto de pilotos presentes en los test han coincidido en la importancia de aumentar el kilometraje con el coche ante la incertidumbre que está sembrando el nuevo reglamento. "Es muy diferente con el nuevo reglamento. Tenemos dos días más para rodar en pista, donde necesitamos sumar más kilómetros y completar más vueltas", añadió Colapinto.

Cadillac ya rueda en la F1

La novedad en el circuito fue la presencia de Valtteri Bottas y Checo Pérez, representando a Cadillac, en sus primeros test de pretemporada. Los pilotos de la escudería estadounidense pudieron conducir el monoplaza durante las pruebas para comprobar su manejo y compararlo con los ya conducidos anteriormente.

"¡Es fantástico estar de vuelta! Disfruté mucho volviendo a la pista. Era la primera vez que pilotaba este coche, así que es genial estar ahí fuera. En cuanto al rendimiento, no diría mucho todavía; lo principal es que hemos rodado. Estos son los primeros pasos para depurarlo todo y conseguir que todo funcione mejor", resaltó Bottas, tras las vueltas dadas con el coche.

"Son muy diferentes a los que estamos acostumbrados, y aún es muy pronto. En mi opinión, este ha sido el mayor cambio de reglamento que he tenido en mi carrera", añadió Pérez.