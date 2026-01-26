Las palabras del jefe de Honda sobre los planes con Aston Martin: "Nuestro enfoque es 2026, pero..."

Koji Watanabe, jefe de los motores Honda, dice que aunque tienen un plan a largo plazo su objetivo es ser competitivos de manera inmediata.

Aston Martin ha confirmado que hasta el jueves no saldrá a la pista en los test de Barcelona. Una noticia que preocupa. Y mucho. Porque ya de primeras no completarán los tres días que tienen disponibles y si todo sale bien sólo alcanzarán las dos jornadas en Montmeló.

Pero en Honda parecen 'pasar' de esa preocupación. El jefe de los motores, Koji Watanabe, ha dicho en palabras que publica 'SoyMotor' que ellos no están centrados únicamente en un proyecto a largo plazo, quieren rendir ya en este 2026 con la nueva normativa de la Fórmula 1.

"Nos centramos en el desarrollo de la unidad de potencia para esta temporada, pero como parte de nuestro programa de desarrollo para 2026. Aunque el enfoque sigue siendo 2026, incluimos un plan para 2027", dice Watanabe en plenos test de pretemporada en Barcelona.

Así explica el trabajo junto a Aston Martin y el diseño del chasis: "Estamos observando que, en el desarrollo del chasis, basándonos en las solicitudes iniciales de Adrian Newey de cambios de ingeniería, el equipo está implementando estos cambios para satisfacerlas".

"Por lo tanto, esto podría haber afectado a la unidad de potencia, como la posición del vehículo y su diseño. Aston Martin tiene esta actitud de velocidad que será muy importante, y Honda trabajará con ellos para mantener su ritmo", se extiende el jefe de los motores Honda.

Honda y Aston Martin quieren ser la sorpresa del 2026. Pero empezarán más tarde que el resto. Porque este lunes, en la primera jornada, equipos como Mercedes o Red Bull ya han rodado varios cuentos de vueltas. Una noticia muy positiva para ellos. También los Haas, que se han mostrado muy fiables.