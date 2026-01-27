Ferrero se sincera sobre su distancia con Carlos Alcaraz: "No es fácil lo que se siente"

El valenciano, que ha iniciado una nueva aventura junto al golfista Ángel Ayora, ha reconocido que está recibiendo "bastantes ofertas" para volver al circuito.

Este fin de semana, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Juan Carlos Ferrero informó que se incorporará al equipo del golfista español Ángel Ayora como nuevo 'coach mental' del jugador.

Esta noticia irrumpió con fuerza en el mundo del golf, pero también en el del tenis después de que hace apenas dos meses se anunciase su ruptura con Carlos Alcaraz.

En una entrevista en 'TenGolf', el valenciano ha reconocido que era un cambio que necesitaba: "Después de lo de Carlos, al final es cambiar un poquito de aires, algo que creo que es necesario, sobre todo durante un tiempo".

De hecho, el mejor entrenador del mundo en 2025 afirma que ha tenido "bastantes ofertas a nivel del circuito masculino e incluso femenino" para volver, pero de momento lo descarta.

Sobre Alcaraz, Ferrero explica que se siente 'raro' al no ver al murciano desde el box, pero se alegra del nivel que está mostrando en este inicio de temporada.

"Es difícil cuando lo ves competir y ves a todo tu equipo que está allí en la silla.. no es fácil lo que se siente. Estoy contento por cómo está jugando y por el hecho de que todavía no ha perdido ningún set en la competición. Está a un gran nivel, darle la enhorabuena y que siga a tope", ha zanjado.