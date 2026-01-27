Una leyenda señala al tenista que puede ganar a Carlos Alcaraz: ni Sinner ni Djokovic

Boris Becker, ganador de seis Grand Slams, considera que su compatriota Alexander Zverev podría derrotar al murciano en unas hipotéticas semifinales en Australia.

Tras vencer en cuatro sets a Learner Tien en los cuartos de final del Open de Australia, Alexander Zverev ya espera rival para semifinales.

El mismo saldrá del duelo entre Carlos Alcaraz y De Miñaur, con el número 1 del mundo como claro favorito ante el jugador local.

Pues bien, tras la victoria del alemán, su compatriota Boris Becker se ha deshecho en elogios hacia él y afirma que le ve con nivel para derrotar al murciano y posteriormente a Sinner o Djokovic.

"Ha sido otra actuación impresionante. Como en todo el torneo, está jugando a su mejor nivel. Tien fue duro y escucharemos más de él en el futuro. Pero, sinceramente, Zverev puede ganar el torneo", ha señalado en 'Eurosport'.

"Probablemente, Zverev jugará la primera semifinal. El pronóstico no es malo, así que estará el techo abierto. A priori, jugará contra Alcaraz, y será un partido diferente... pero, repito, en este estado de forma puede ganar el torneo", ha añadido.