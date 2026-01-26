El presidente de la investigación del accidente de Adamuz apunta como principal hipótesis a la "rotura de una soldadura"

Los detalles Iñaki Barrón asegura que la investigación permitirá averiguar por qué se rompió la soldadura y cómo se podría haber evitado.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha señalado que la causa del accidente en Adamuz, Córdoba, se debe a la rotura de una soldadura, no del carril. Iñaki Barrón, presidente de la comisión, destacó en una entrevista que se investigará por qué la soldadura estaba en mal estado y cómo podría haberse evitado el accidente. Barrón criticó la falta de una remodelación integral en la Línea Madrid-Sevilla y mencionó que partes del tramo eran originales de 1992. Adif defendió que el material antiguo puede estar en buen estado si se mantiene adecuadamente. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aclaró que una "renovación completa" no implica cambiar todas las vías. La comisión ha solicitado a Adif detalles sobre las renovaciones realizadas.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a que la causa del accidente de Adamuz (Córdoba) estaría en la rotura de una soldadura, más que del carril. Así lo ha declarado Iñaki Barrón, presidente de la comisión encargada de la tragedia que ha dejado 45 fallecidos, en una entrevista al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

"Todo parece evidenciar que el origen de esta tragedia ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura", ha esgrimido Barrón, antes de añadir que, en principio, "el balasto no parece que tenga una intervención especial en este accidente".

El experto ha afirmado en la citada entrevista, a la que ha tenido acceso laSexta, que una vez se confirme "cuál ha sido la causa de la rotura que ha producido el descarrilamiento, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así la soldadura, cómo se podría haber detectado, etc. Es decir, que va a ir más allá de decir la causa".

"Estoy convencido de que vamos a llegar al fondo de la cuestión. No solamente de saber qué se ha roto sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado", ha asegurado. Además, ha adelantado que espera que esta semana "empecemos a tener pruebas más contundentes".

No hubo una "remodelación integral"

Barrón también ha criticado que "todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la Línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así". El experto se ha referido de esta manera a que el tramo en el que se ha producido el accidente contenía partes originales instaladas en 1992 y otros tramos reemplazados en 2025.

Este fin de semana, laSexta confirmó que el punto en el que descarriló el tren de Iryo, y que fue renovado en 2025, contenía todavía carriles instalados en 1992.

Barrón ha aseverado que no le "sorprende que sigan existiendo carriles de 1989 —año en el que fueron fabricados, aunque se instalaron en 1992—, siempre que estén en buen estado" y que "juntar dos carriles de épocas distintas en principio no es causa de ningún tipo de anomalía, siempre que se tenga en cuenta y se haga bien".

En esta línea, Adif aseguró el sábado que pese a ser de 1992, el material puede estar en su vida útil ya que "una vía puede durar toda la vida" y que la clave está en el mantenimiento.

Pese a todo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, tachó de "bulo" las informaciones de que partes de la vía que instaladas en 1992 y defendió que "el carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo".

No obstante, este lunes ha matizado sus palabras y ha justificado que el término de "renovación completa" no implica el cambio de todas las vías. Según el ministro, el raíl "se renueva de punta a punta, se revisa y se sustituyen todos los elementos que técnicamente se considera que deben ser sustituidos".

En este sentido, el experto de la CIAF ha sido tajante y ha sostenido que "todos creíamos que se había hecho una remodelación integral". Sin embargo, lo que se han renovado han sido "los desvíos, que era una parte que, por lo visto presentaba algunos problemas que podían llegar a ser críticos, alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar".

Por esa razón, ha informado de que la comisión investigadora ha pedido a Adif "que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no".

Barrón también ha aprovechado para garantizar "categóricamente" la independencia de la Comisión en la investigación del suceso. "No hemos tenido ningún tipo, ni yo ni nadie de la Comisión, ni de injerencia, ni de observación, ni de sugerencia de ningún tipo", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.