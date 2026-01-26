La confesión de Karanka en 'El Cafelito': "Mourinho me llamó para decirme que era un mentiroso"

Aitor Karanka ha recordado en 'El Cafelito' cómo fue su superación de José Mourinho cuando terminó su etapa en el Real Madrid.

Aitor Karanka, cuando terminó su etapa con José Mourinho en el Real Madrid, no quiso ir al Chelsea. Ha confesado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol que le llamó "mentiroso" unas cuantas veces, pero que sí le perdonó por no aceptar la nueva propuesta del club de la Premier League.

"Para el Chelsea no hablaba el idioma como lo hablo ahora. Soy una persona que si no voy a aportar prefiero salir", cuenta Karanka.

"Me preguntó que si me iba a quedar en el club y le dije que sí. Pero yo sabía que iba a ser que no. Lo que pasa es que no quería que me echase la bronca o que me forzase más para ir al Chelsea", explica el que entonces era el segundo entrenador del Real Madrid.

Mou le llamó para decirle que era un "mentiroso": "Me dijo que le había mentido, que qué iba a hacer ahora...".