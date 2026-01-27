Comisión de investigación de la DANA, en directo | El Senado interroga a la delegada del Gobierno en la Comunitat valenciana, Pilar Bernabé

La instrucción judicial también avanza con la citación de tres escoltas de Mazón Mientras se desarrolla la comisión de la Dana en el Senado, la jueza de la dana sigue dando pasos en su instrucción de la causa. Este lunes citaba a declarar como testigos el próximo 9 de febrero a tres escoltas del entonces president de la Generalitat Valenciana cuando sucedió la catástrofe, Carlos Mazón. Estas testificales son, según la jueza, "plenamente necesarias" por si oyeron a Mazón comunicarse con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas -investigada en esta causa penal- o realizar algún comentario a raíz de esas conversaciones. La magistrada considera necesario saber si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión a Mazón y a Pradas. Compartir en X

Bernabé había acusado a Feijóo dar la "instrucción" a Mazón de enfangar todo En recientes declaraciones tras la declaración del líder del PP ante la jueza de la DANA, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, había afirmado que a Feijóo lo único que le interesaba en la dana de 2024 era que el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, "saliera guapo en la foto y que liderara la comunicación". "Y, sobre todo, que enfangara la relación que se estaba llevando a cabo de trabajo y de coordinación de las dos administraciones, del Gobierno de España y de la Generalitat", señalaba al ser preguntada por la transcripción de la declaración como testigo de Feijóo ante la jueza. Compartir en X

Tras la sesión de hoy se fijará la fecha de nuevas comparecencias Estaba previsto que el Senado acogiera el pasado martes 20 de enero la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, si bien el interrogatorio fue aplazado por el luto oficial decretado por el Gobierno tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) de pasado domingo 18 de enero, en el que perdieron la vida 45 personas. Por ello, al término de la comisión se celebrará una sesión de la Mesa del organismo para fijar la fecha de nuevas comparecencias, en la que previsiblemente se concretará el día y la hora en que tendrá lugar el interrogatorio de Polo. Compartir en X

Pilar Bernabé, "encantada" de ir a explicar "todo" lo que hizo Bernabé manifestó que iría "encantada" al Senado a explicar "todo" lo que hizo durante la dana y "sobre todo lo que no hicieron los responsables de la emergencia", en alusión velada al Gobierno del PP del expresidente Carlos Mazón. A preguntas de los periodistas, dijo que trasladará cómo anuló su agenda y convocó a las 9.00 horas de la mañana a todas las agencias para que estuviesen "preparadas y a disposición" de la Generalitat Valenciana para "cualquier situación que necesitaran" y tener "todos los efectivos preparados y organizados". "Les explicaré también que tuve que llamar yo a la máxima responsable de la Emergencia porque nadie me llamaba mientras ya sabíamos que había grandes problemas en municipios de la Ribera Baixa", agregó. "Le tendré que explicar yo al PP lo que ellos parece que no saben, de quiénes son las competencias y las responsabilidades", subrayó, señalando que detallará "cuáles son las competencias" que el PP "parece desconocer", ya que por el momento "no ha llamado a la comisión a ningún responsable de verdad de la emergencia, porque no ha llamado a nadie de la Generalitat". Compartir en X

Primera comparecencia de un representante político desde el comienzo de la comisión Será la primera comparecencia de un representante político desde el inicio de los trabajos de la comisión. Anteriormente, los 'populares', que ostentan la mayoría absoluta en la Cámara Alta, habían puesto el foco en perfiles técnicos y policiales. De hecho, el último compareciente ante el organismo fue el jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, quien admitió que la coordinación institucional durante la catástrofe fue "mejorable". Compartir en X

