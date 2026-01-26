La revalorización de las pensiones, otra vez en juego: llega al Congreso dependiendo de Junts y el 'no' adelantado del PP por llevarlo con otras medidas

El Congreso de los Diputados debate la revalorización de las pensiones, pero es probable que no se apruebe debido a la inclusión de otras medidas en el decreto, como la moratoria de desahucios. El Partido Popular (PP) y Junts se oponen a este paquete, argumentando que el Gobierno utiliza a los pensionistas para obtener apoyo para medidas adicionales. Junts también rechaza el decreto de ayudas al transporte público que prolonga bonificaciones hasta 2026. El PSOE no planea separar estas medidas para votarlas individualmente. El pleno extraordinario evidenciará las diferencias entre Gobierno y oposición, especialmente tras recientes accidentes ferroviarios.

La revalorización de las pensiones llega este martes al pleno del Congreso de los Diputados con nueve millones de españoles pendientes de si van a mantener su poder adquisitivo. Pese a la importancia y a horas de que se vote en la Cámara Baja, todo apunta a que no saldrá adelante porque el Gobierno se empeña en llevarlo en pack con otras muchas cosas.

En este sentido, durante la jornada de este lunes el Partido Popular (PP) ha avanzado que no lo apoyarán porque el mismo decreto incluye otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de los desahucios.

Si bien Junts no ha expreasado de forma explícita su negativa, la abstención de los neoconvergentes no es suficiente para que el decreto salga adelante. Además, todo apunta a que no votará a favor, ya que en las últimas horas han registrado su propia proposición de ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas.

De esta manera, tanto el PP como Junts rechazan que la revalorización de las pensiones se vote dentro de un decreto junto a otras medidas, ya que consideran que el Ejecutivo "utiliza a los pensionistas" para obtener su apoyo a esas otras medidas con las que no están de acuerdo, como la citada moratoria. Por eso, ambas formaciones han pedido al Gobierno que permita que sus iniciativas se tramiten para así "solucionar el problema".

Por otro lado, Junts también ha avanzado su negativa al decreto de ayudas al transporte público que establece una prórroga para 2026 de las bonificaciones vigentes en los títulos estatales, autonómicos y locales, con descuentos de hasta el 100% para jóvenes y niños. Una medida que, además, crea un nuevo abono único nacional y que también rechazarán los de Alberto Núñez Feijóo.

Una vez conocidos los 'noes' de PP y Junts el PSOE ha asegurado que no se plantea retirar ninguno de los dos decretos como tampoco trocearlos para votar por separado la subida de las pensiones, como quieren ambas formaciones. Por su parte, Sumar ha emplazado a quien no quiera apoyar las medidas incluidas en los decretos a explicar sus razones a los ciudadanos.

Todo ello en un pleno extraordinario -el Congreso está hasta en febrero fuera del periodo de sesiones- que será el primero del año y en el que se volverán a evidenciar las diferencias entre Gobierno y oposición. Será, no obstante, en la Diputación Permanente donde se debatirán y votarán varias comparecencias, cuando los partidos más críticos con el Gobierno tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), junto con los problemas en Rodalies, arremeterán contra la gestión del Ejecutivo y de su ministro de Transportes, Óscar Puente.

