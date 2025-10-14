Un piloto de la Fórmula E asegura que Red Bull está a punto de 'fulminar' a Yuki Tsunoda

Sam Bird, piloto del equipo McLaren de Fórmula E, duda sobre si Yuki terminará la temporada al volante del Red Bull.

Los puntos de Yuki Tsunoda con Red Bull están siendo muy escasos. Mientras Max Verstappen se acerca a la lucha por el mundial contra los McLaren, el japonés se tiene que conformar con no ser doblado y en contadas ocasiones poder llegar a las posiciones de puntos.

El piloto de Fórmula E Sam Bird, de McLaren, pronostica que habrá un nuevo cambio de piloto antes de que acabe el año. Liam Lawson ya fue descendido en las primeras carreras.

Así lo dice en la 'BBC': "Es solo cuestión de tiempo que deje ese puesto... es solo cuestión de tiempo, no sé si sucederá".

"¿Sucederá antes de que termine esta temporada? ¿Le darían una oportunidad a alguien como Isack Hadjar y le dirían: 'Mira, ahora tienes seis carreras con el equipo grande'?", detalla Bird.

Dice que así Hadjar no tendría presión de aquí a final de año: "No hay presión, instálate, conoce a tu ingeniero, aprende cómo trabaja, aprende a lidiar con el coche de Max Verstappen que te fabricaremos en el futuro, porque no te fabricaremos un coche a ti, sino a Max Verstappen, y veremos si puedes conservarlo".

Los resultados de Yuki dejan mucho que desear. Fue sexto en Bakú, su mejor resultado con el Red Bull. En Zandvoort, Italia y Miami sumó un puntito con el décimo puesto.