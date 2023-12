Alpine ha sido una de las grandes decepciones de 2023. Después de firmar un gran año pasado, con Fernando Alonso sufriendo innumerables problemas de fiabilidad, los franceses apuntaban arriba pero han terminado mirando hacia abajo. Esteban Ocon y Pierre Gasly, y un coche conformista, no han valido para reeditar el cuarto puesto de 2022.

Han valido para ser sextos. Para firmar 120 unidades en el Mundial (53 menos que el año pasado), y para ver cómo Aston Martin y McLaren les barrían. Los primeros, al comienzo; los segundos, al final. Los franceses no fueron rivales salvo en pruebas muy concretas.

Sin embargo, Pierre Gasly considera que tenían a tiro a los de Silverstone. Así lo ha dicho en palabras para 'Auto motor und Sport', donde afirma que se acercaron a la marca de Fernando Alonso.

"En comparación con McLaren..."

"Aston Martin tuvo un mejor comienzo, pero luego nos acercamos en algunas carreras. Demuestra que hemos mejorado", cuenta.

Sin embargo, no fue suficiente: "No mejoramos todo lo que habríamos querido. Hicimos algunas mejoras, pero no fue nada en comparación con McLaren".

"Nos falta energía, sobre todo en lo que se refiere al tema eléctrico. En aerodinámica tampoco cumplimos con nuestros objetivos", afirma.

Habrá que ver si los cambios realizados en la zona alta de Alpine dan resultados, y el anterior equipo Renault, el equipo con el que Fernando Alonso fue dos veces campeón del mundo, puede volver a competir en una F1 que solo ha tenido color Red Bull en este 2023.