El jefe de Audi, sobre la posible ventaja de los motores Mercedes: "Solo podemos confiar en la FIA"

Mattia Binotto, exjefe de Ferrari, ha recalcado la labor de la FIA en la polémica con los motores fabricados por la escudería alemana, los cuales deben "hacer cumplir" las normas.

La polémica en torno a los motores de Mercedes y la ventaja que podrían presentar frente al resto de los motores continúa presente. Ahora Mattia Binotto, jefe de Audi, ha mostrado su opinión acerca de la postura de la FIA y cómo podría afectar al campeonato de este año.

Durante la presentación del primer coche de Audi en la Fórmula 1, el R26, el ingeniero suizo con pasado en Ferrari ha destacado que, por el momento, "solo hay rumores" acerca de la compresión del motor del fabricante alemán dentro del nuevo reglamento.

"De momento solo hay rumores de que Mercedes podría haber diseñado un motor con una relación de compresión mayor en condiciones de calor, pero no me corresponde a mí demostrarlo, no me corresponde a mí saberlo", comenzó a señalar Binotto en el acto celebrado en Berlín.

Sobre la denuncia pública del resto de escuderías, el ingeniero ha añadido que estas disputas son normales en la competición: "Creo que es la lucha en la Fórmula 1, es parte de nuestro trabajo, así que no sería normal que no nos peleáramos y no sé si es cierto o no".

"Es una cuestión de orden público y la FIA decidirá, así que las normas son importantes, hacerlas cumplir es importante y solo podemos confiar en la FIA una vez más", concluye Binotto, recalcando la labor de la FIA dentro de la polémica.

¿Los motores Mercedes tendrán ventaja?

Además de insinuar la posible ventaja con la que contarán las escuderías que tienen a Mercedes como su fabricante, el suizo ha señalado cómo se podría materializar dicha superioridad en el circuito.

"Si es real, primero hay una diferencia significativa en términos de rendimiento y tiempo por vuelta. Sin duda, eso marcaría la diferencia en la pista de competición. Se puede protestar si se sabe por qué", añade Binotto.