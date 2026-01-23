En Aston Martin están "furiosos" por las trampas del motor Mercedes: se esperan protestas en Australia

Según informa 'L'Equipe' este viernes, el equipo Aston Martin no entienden que la FIA haya permitido el truco de los motores Mercedes.

El truco que Mercedes ha implementado en su motor y que la FIA ha permitido está provocando un enfado tremendo en la parrilla de la Fórmula 1. 'L'Equipe' ha informado que en Aston Martin están especialmente "furiosos" con esos motores de las flechas de plata.

Dicen desde Francia que el equipo de Adrian Newey "está furioso por esta maniobra relacionada con el motor".

Y la cosa podría ir a más. El citado medio apunta que en el debut del mundial, en el Gran Premio de Australia, se podrían ver protestas de otros equipos por permitir estas trampas de los Mercedes.

Se espera que al menos un equipo se plante ante la FIA ese próximo 8 de marzo en Australia.

Mientras, la FIA intenta poner paz. Este jueves se celebró una reunión entre los fabricantes de motores, la FIA y la Fórmula 1 en la que se intentó aclarar todas las dudas sobre ese motor.

Pero no hubo ningún acuerdo. El resto de motoristas no entienden que se les permita competir al margen del reglamento. Un auténtico escándalo en la F1.