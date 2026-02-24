'Palo' de Carlos Sainz a Hamilton sobre la nueva F1: "Yo solo tengo selectividad y lo entiendo"

El piloto de Williams todavía no se ha posicionado a favor o en contra del reglamento, aunque ha señalado que "lo entiendo todo de esta F1" y prefiere ser cauto.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 está generando una división de opiniones en la parrilla. Muchos pilotos se han posicionado en contra de los cambios en relación con el motor o la gestión de energía de los nuevos monoplazas.

Una de las mayores eminencias del 'Grand Prix', que aún continúa en activo, se mostró muy contundente sobre las dificultades para comprender el funcionamiento de los coches. En concreto, Lewis Hamilton aseguró que el reglamento es "tan complejo" que necesitan "un título para entenderlo".

Ante estas declaraciones, este lunes Carlos Sainz no dudó en responderle durante un acto de presentación en Madrid. "Pues yo solo tengo selectividad y lo entiendo todo de esta F1", contestó el piloto español entre risas en respuesta a las palabras del heptacampeón del mundo.

"El hecho de que haya que pensar fuera un poco de lo que era la fórmula en el pasado para aprender estrategias nuevas de adelantamiento, pensar en el coche... Todo lo que para mí es pensar en el coche siempre se me ha dado bien y tener este punto de lucidez cuando es más cansado, pero no creo que sea tan evidente como nos lo han vendido", añadió el de Williams.

Por último, pese a las múltiples críticas que se están proliferando acerca del nuevo reglamento, Sainz todavía no se ha posicionado a favor o en contra. "Yo todavía no estoy posicionado, pero yo creo que al salto a mi izquierda o a la derecha, yo soy más de la opinión de que tirar tierra contra tu propio tejado no es algo muy astuto", concluyó Sainz.