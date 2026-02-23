Casi 200 documentos con telegramas con origen en Zarzuela e informes del CESID: lo que se sabe de la desclasificación de los archivos del 23F

El dato Hasta ahora, ni siquiera se ha publicado un 20% de toda la información que el Estado tiene del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El próximo miércoles saldrán a la luz casi 200 archivos inéditos que podrían cambiar la historia de España.

Este miércoles se desclasificarán casi 200 documentos sobre el 23F, distribuidos principalmente en los ministerios de Defensa e Interior. Aunque algunas autoridades ya han tenido acceso a ciertos informes, muchos otros permanecen inéditos, incluyendo documentos del CESID y comunicaciones del Palacio de la Zarzuela. Actualmente, menos del 20% de la información del Estado sobre el 23F ha sido publicada. La desclasificación podría extender el flujo de información durante semanas o meses. Aunque algunos consideran que este evento podría cambiar la historia de España, expertos como Javier Cercas y Antonio Rubio opinan que no revelará grandes secretos, pero podría ofrecer nuevos matices sobre el golpe de Estado.

Este miércoles a las 12 de la mañana se desclasificarán los documentos que hasta ahora se habían mantenido ocultos sobre el 23F. Saldrán a la luz casi 200 documentos que están repartidos en distintos ministerios, principalmente, en Defensa e Interior. En las próximas horas se sabrá bastante más al respecto al conocerse, tras el Consejo de Ministros de este martes, qué se desclasifica, aunque fuentes gubernamentales trasladan a laSexta que "se desclasifica todo lo clasificado".

A algunos de estos documentos ya han accedido las autoridades del Estado, pero a muchos otros no. Hay informes que solo los han visto algunos integrantes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), entre los que se incluyen informes policiales, conversaciones transcritas y telegramas, algunos de ellos con origen en el Palacio de la Zarzuela, que nunca se han leído.

Hasta ahora, ni siquiera se ha publicado el 20% de la información que el Estado tiene sobre el 23F. Los documentos que saldrán a la luz esta semana tendrán un volumen de información que multiplica en varias ocasiones lo que ya se conoce, por lo que es probable que el goteo de información se alargue durante semanas o incluso meses.

¿Qué puede cambiar con la desclasificación?

Al conocerse la noticia de que los archivos del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981 serían desclasificados, han sido muchos quienes han pensado que sería un cambio trascendental en la historia de España. Sin embargo, hay voces autorizadas que sostienen que no será así.

Javier Cercas, que le pidió hace unas semanas la desclasificación a Sánchez, ha asegurado hoy que "no hay que esperar ningún gran secreto, porque no existe". El periodista Antonio Rubio sostiene que este paso "ayudará a investigar", mientras que el escritor Gutmaro Gómez Bravo argumenta que "en los matices habrá una historia distinta". En menos de 48 horas sabremos si, realmente, la historia se reescribe con la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el día que la democracia y la libertad estuvieron en jaque en España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.