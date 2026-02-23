Ahora

Las claves de la desclasificación

Casi 200 documentos con telegramas con origen en Zarzuela e informes del CESID: lo que se sabe de la desclasificación de los archivos del 23F

El dato Hasta ahora, ni siquiera se ha publicado un 20% de toda la información que el Estado tiene del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El próximo miércoles saldrán a la luz casi 200 archivos inéditos que podrían cambiar la historia de España.

Casi 200 documentos con telegramas con origen en Zarzuela e informes del CESID: lo que se sabe de la desclasificación de los archivos del 23F
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este miércoles a las 12 de la mañana se desclasificarán los documentos que hasta ahora se habían mantenido ocultos sobre el 23F. Saldrán a la luz casi 200 documentos que están repartidos en distintos ministerios, principalmente, en Defensa e Interior. En las próximas horas se sabrá bastante más al respecto al conocerse, tras el Consejo de Ministros de este martes, qué se desclasifica, aunque fuentes gubernamentales trasladan a laSexta que "se desclasifica todo lo clasificado".

A algunos de estos documentos ya han accedido las autoridades del Estado, pero a muchos otros no. Hay informes que solo los han visto algunos integrantes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), entre los que se incluyen informes policiales, conversaciones transcritas y telegramas, algunos de ellos con origen en el Palacio de la Zarzuela, que nunca se han leído.

Hasta ahora, ni siquiera se ha publicado el 20% de la información que el Estado tiene sobre el 23F. Los documentos que saldrán a la luz esta semana tendrán un volumen de información que multiplica en varias ocasiones lo que ya se conoce, por lo que es probable que el goteo de información se alargue durante semanas o incluso meses.

¿Qué puede cambiar con la desclasificación?

Al conocerse la noticia de que los archivos del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981 serían desclasificados, han sido muchos quienes han pensado que sería un cambio trascendental en la historia de España. Sin embargo, hay voces autorizadas que sostienen que no será así.

Javier Cercas, que le pidió hace unas semanas la desclasificación a Sánchez, ha asegurado hoy que "no hay que esperar ningún gran secreto, porque no existe". El periodista Antonio Rubio sostiene que este paso "ayudará a investigar", mientras que el escritor Gutmaro Gómez Bravo argumenta que "en los matices habrá una historia distinta". En menos de 48 horas sabremos si, realmente, la historia se reescribe con la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el día que la democracia y la libertad estuvieron en jaque en España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El tufo ultra de Feijóo en un "documento marco" para las negociaciones con Vox: asume sus postulados en migraciones y violencia machista
  2. Ortega Smith endurece su pulso con Vox y habla de "purga peor que la de Stalin": "El próximo paso será echarme del partido"
  3. ¿Qué va a desclasificar el Gobierno? Más de 100 documentos para desvelar la verdad sobre el 23F
  4. La Policía británica detiene al exembajador Peter Mandelson por sus lazos con Epstein
  5. España aconseja "extremar la precaución" en México ante la ola de violencia tras la muerte de 'El Mencho'
  6. Identifican a 56 exiliados de la Guerra Civil (la mayoría niños) olvidados en fosas comunes en Francia: consulta la lista de nombres