Feijóo desvela que ha mantenido una conversación telefónica con Abascal de "aproximadamente una hora": "El acuerdo puede estar cerca"

Un acuerdo entre el Partido Popular y Vox para formar gobiernos en Extremadura y Aragón está más cerca. Es lo que ha explicado Alberto Núñez Feijóo después de desvelar que este domingo mantuvo una conversación telefónica de "aproximadamente una hora" con Santiago Abascal tras la que asevera que "el pacto puede ser posible".

En una entrevista en Onda Cero, el líder 'popular' ha comentado que habló con su homólogo en Vox para tratar de acercar posturas en ambos partidos de cara a poder formar gobierno en las dos comunidades autónomas. "No voy a hacer una línea roja con la tercera fuerza de mi país, que es Vox. Mi única línea roja es Bildu y no voy a hablar ni negociar ni a hablar de los independentistas fuera de la Constitución", ha aseverado.

Aunque ha valorado la posibilidad de que Vox se pueda abstener, ha señalado que esa valoración la tienen que hacer otros y ha emplazado a que Vox aclare si "su prioridad es que Sánchez pase a la oposición o imposibilitar". Respecto a la conversación en sí, ha detallado que fue una charla "larga, fructífera y esclarecedora". "El pacto puede ser posible", ha añadido.

"Pusimos un poco de orden en este ruido permanente que parece que está instalado en la política española y que también está afectando al PP y Vox. Sería una irresponsabilidad de ambos partidos que no se acreditase una alternativa viable en nuestro país. En lo que a mí dependa, no vamos a quebrar el resultado de las urnas. Y el resultado está claro: el PP gana, no tiene mayoría y necesita el apoyo de Vox. Por mí no va a quedar", ha sentenciado.

Eso sí, dejando claro que en el PP tienen "unas líneas básicas": "Yo no voy a pactar nada en contra de la Constitución, no voy a declarar un programa insumiso en contra de las leyes". Además, ha asegurado que los posibles acuerdos "tienen que tener su sistema de proporcionalidad", dando prioridad a la formación que tiene más diputados, y que "tienen que ser estables".

Por último, ha detallado que Abascal le trasladó una "postura nueva": "En diciembre plantearon entrar con tres conserjerías, la vicepresidencia... en Extremadura, esta vez han retirado formalmente este requisito. Han dicho que primero un programa político de acuerdo y que después hablarán si quieren o no entrar en los gobiernos".

