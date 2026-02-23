Briatore explota contra la nueva F1: "Ahora para adelantar hay que levantar el pie"

El jefe de Alpine dice que los pilotos ni entienden estas nuevas normas de la F1: "Es un juego completamente diferente".

La nueva Fórmula 1 se parece cada vez más a la Fórmula E. Ya lo dijo Max Verstappen. Los pilotos ya no tienen que ir al límite, tienen que gestionar la energía vuelta a vuelta. Y eso tampoco gusta a Flavio Briatore, jefe de la escudería francesa Alpine.

En 'Motorsport' ha criticado duramente a la competición y a esas nuevas normas: "Para el piloto se ha convertido en un juego completamente diferente".

"La gente de la Fórmula 1 intentó conducir esos coches y fue imposible. ¿Por qué? Porque conducir esos coches era más un ejercicio de ingeniería. Y eso es precisamente hacia dónde nos dirigimos ahora", dice el que fuera jefe de Fernando Alonso hace dos décadas en Renault.

El gran cambio es en los adelantamientos. Sobre todo en las rectas. "Normalmente, para adelantar se pisa a fondo el acelerador. Ahora hay que levantar el pie", apunta Briatore.

"La Fórmula 1 no ha hecho mucho para que el espectador comprenda esta parte. Tenemos que conservar las carreras, tenemos que conservar el sonido. Eso es la F1", explica.

A Briatore tampoco le gusta estas nuevas normas. No es el único. Las críticas están siendo brutales por parte de algunos pilotos y de algunos jefes de equipo. Tanto que la competición se plantea realizar algunos cambios en la normativa en mitad del mundial, una vez que se haya iniciado.