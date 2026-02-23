La Policía británica detiene al exembajador Peter Mandelson por sus lazos con Epstein

¿Por qué es importante? Será interrogado bajo la sospecha de mala conducta en cargo público por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al pederasta.

La Policía británica ha detenido este lunes al exembajador del país en Estados Unidos, Peter Mandelson, para ser interrogado bajo sospecha de mala conducta en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible a Jeffrey Epstein.

"Los agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Fue detenido en un domicilio en Camden el lunes 23 de febrero y ha sido llevado a una comisaría de la Policía de Londres para ser interrogado", ha publicado la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado relacionado con la investigación.

Mandelson, de 72 años, fue despedido del cargo el pasado septiembre, cuando comenzaron a salir las informaciones de su relación con el pederasta. Y, a principios de este mes, la policía comenzó una investigación criminal contra él después de que se difundieran unas conversaciones entre el exembajador y Epstein.

Dichos correos electrónicos, publicados por el Departamento de Justicia de EEUU, mostraban que Mandelson tenía una relación mucho más cercana con Epstein de la que se había reconocido públicamente y en ellos se recogía que el exembajador había compartido información con él cuando era ministro en el gobierno de Gordon Brown, concretamente sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010.

Pese a que Mandelson ha renunciado dentro del Partido Laborista liderado por el primer ministro, Keir Starmer, y también ha dejado su puesto en la Cámara Alta del parlamento, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto.

Su carrera

A Mandelson se le considera un ideólogo y arquitecto del llamado Nuevo Laborismo. De hecho, ha tenido una larga carrera en los gobiernos laboristas, que comenzó con el de Tony Blair en 1997, continuó con Gordon Brown y terminó de la peor manera con Keir Starmer.

En el partido era conocido como "el príncipe de las tinieblas", por su carácter despiadado, pero siempre entre bastidores, para mantener la disciplina interna. Durante la década de Tony Blair (1997-2007), se le consideraba el motor y cerebro de los ejecutivos laboristas.

Su carrera tuvo incluso continuidad en la Comisión Europea en los tiempos pre-Brexit, cuando ocupó la cartera de Comisario de Comercio entre 2004 y 2008. En reconocimiento a su papel dentro del laborismo, Keir Starmer le nombró en diciembre de 2024 embajador del Reino Unido en Washington, pero tras conocerse sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein (a quien Mandelson llamaba su "mejor amigo"), fue destituido de manera fulminante nueve meses después.

Sostuvo entonces que desconocía las tropelías que sucedían en las mansiones de Epstein donde era invitado habitual, y llegó a decir que el tráfico constante de muchachas menores de edad en aquellas fiestas organizadas por Epstein le pasó inadvertido "tal vez porque soy homosexual".

