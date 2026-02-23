El Pentágono advierte a Trump de los riesgos de una operación militar contra Irán: una campaña larga y múltiples bajas estadounidenses

¿Por qué es importante? En las últimas semanas la presión de Trump ha ido en aumento sobre Irán, hasta el punto de lanzar un ultimátum de diez días para negociar o poner en marcha una intervención militar.

El Pentágono ha advertido a Donald Trump sobre los riesgos de una operación militar contra Irán, destacando la posibilidad de una intervención prolongada y múltiples bajas estadounidenses. A pesar de las advertencias del general Dan Caine, Trump ha desmentido las informaciones, afirmando que Caine apoya una intervención si es necesaria. Actualmente, Estados Unidos ha desplegado un gran operativo militar en Oriente Medio, con dos portaaviones listos para actuar. Mientras tanto, las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan, con una reunión clave programada en Ginebra. En el Congreso, se prepara una resolución para limitar el poder de Trump de actuar militarmente sin autorización.

El Pentágono ha advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los riesgos de poner en marcha una operación militar contra Irán ante la posibilidad de que se convierta en una intervención a largo plazo y de que se produzcan múltiples bajas estadounidenses. Los avisos, que forman parte del proceso normal previo a los operativos militares, se han producido en el seno del Departamento de Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según ha informado 'The Wall Street Journal' (WSJ).

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, un miembro muy valorado del equipo de seguridad nacional de Trump, ha sido uno de los expertos en alertar sobre las amenazas que conllevaría una intervención en Irán. Horas después de publicarse estas informaciones el propio Trump las ha desmentido en un mensaje en su red Truth Social. Trump ha escrito que "numerosas noticias falsas han circulado" afirmando que Caine "se opone a que declaremos una guerra contra Irán" y que la información "es totalmente incorrecta".

"El general Caine, como todos nosotros, no querría ver una guerra, pero si se decide ir contra Irán a nivel militar, opina que será una victoria fácil. Conoce bien Irán, pues estuvo a cargo de Martillo de Medianoche", ha añadido el mandatario en referencia al operativo que el pasado junio dañó tres instalaciones del programa nuclear de Teherán, según ha informado EFE.

En la actualidad, Estados Unidos ha desplegado el mayor operativo militar en Oriente Medio desde la guerra de Irak en 2003. En el despliegue destacan dos portaaviones, el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, y sus respectivos grupos de ataque, que se encuentran operando en el mar Arábigo y en zonas próximas y estarían listos para iniciar la operación militar.

En las últimas semanas la presión de Trump ha ido en aumento sobre Irán, hasta el punto de lanzar un ultimátum de diez días para negociar o poner en marcha una intervención militar. Mientras la retórica de la Casa Blanca se ha ido endureciendo, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se mantienen y se espera que la próxima reunión, fijada para este jueves en Ginebra, pueda resultar clave para reducir la tensión.

Por otra parte, los congresistas Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky, prepararon una resolución de Poderes de Guerra ('War Powers') para que se vote esta misma semana en el Congreso y que busca prohibir que se pueda recurrir al uso de fuerzas militares estadounidenses contra Irán sin autorización específica del Congreso.

Ambos representantes apelan al caso de Venezuela, en el que se intervino para capturar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, sin que mediara aprobación parlamentaria, e insisten en que Trump no puede tomar una decisión sobre atacar Irán "sin el Congreso".

