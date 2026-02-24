El alcalde de Móstoles anuncia acciones legales contra quienes hayan "mancillado" su honor: "Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira"

¿Qué ha dicho? Manuel Bautista rechaza "de manera categórica" las acusaciones de una exedil contra él. "La presunción de inocencia no es un concepto etereo que abandonemos cuando nos conviene. Es la línea que separa un sistema democrático de uno que solo lo parece", defiende.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), anunció en el pleno del Ayuntamiento que emprenderá acciones legales contra quienes hayan "mancillado" su honor, rechazando acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil. Bautista defendió la presunción de inocencia como un derecho fundamental y criticó los juicios paralelos. Afirmó que el acoso vulnera derechos fundamentales y que su erradicación es responsabilidad de los poderes públicos y la sociedad. Más Madrid, PSOE y Vox han pedido su dimisión tras conocerse el presunto acoso. El abogado de la exedil presentó una querella contra Bautista y el PP nacional por varios delitos, denunciando la falta de protección institucional hacia la víctima.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha anunciado en el pleno del Ayuntamiento de Móstoles celebrado este martes que emprenderá acciones legales contra todo aquel que considere que haya "mancillado" su honor. Bautista ha rechazado "de manera categórica" las acusaciones de una exedil de acoso sexual y laboral, encuadrándola en "una argucia más" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su "fábrica de expandir bulos". "Todo lo que quieren es penetrar en Móstoles. Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira y me están difamando", ha denunciado ante los medios antes de entrar al pleno.

"No solo los jueces deben velar por la presunción de inocencia, también las organizaciones, instituciones... Todos. Porque la presunción de inocencia es un derecho fundamental. No es una formalidad técnica, es una garantía frente a juicios paralelos y decisiones sin base probatoria suficiente. Un dique frente a la arbitrariedad", denuncia Bautista.

Durante su intervención en el pleno extraordinario, Bautista ha censurado que el acoso "en cualquiera de sus manifestaciones" constituye -dice- una "vulneración de los derechos fundamentales" y su erradicación compete "a los poderes públicos y a la sociedad". "No podemos permitir que la emoción del momento, la presión mediática o la legítima preocupación social nos aparten de este marco. Es precisamente en los momentos de mayor tensión cuando debemos aferrarnos a las normas comunes: tutela efectiva y presunción de inocencia", ha añadido.

El alcalde 'popular' de Móstoles ha defendido que la Constitución también garantiza el derecho al honor y denuncia que las palabras "tienen consecuencias, se reproducen y trascienden estas paredes [las del pleno]", con un "eco inmediato y profundo".

"No se trata de amordazar el debate político, se trata de preservar un mínimo de rigor cuando esta en juego la reputación de una persona. Las responsabilidades, si proceden, deben ser en los cauces judiciales establecidos. Confundir los planos debilita la institución y erosiona las garantías", agrega el alcalde.

Bautista ha insistido en hablar de una presunción de inocencia que dice que "no es un concepto etéreo" que hay que "abandonar cuando conviene". "Es la línea que separa un sistema democrático de uno que solo lo parece", agrega, denunciando que detrás de cada nombre "hay una persona y una familia que sufren las consecuencias de aquello que no ha sido acreditado".

"Entiendo que cualquier denuncia relacionada con acoso sexual genera preocupación. Es lógico. Hemos avanzando como sociedad en la visibilizarían de conductas que durante tiempo no lo han estado. Eso es positivo. Eso significa que hay mayor protección. No pretendo en modo alguno minimizar esa realidad, seria injusto y contrarios a los valores que compartimos. Las victimas merecen apoyo, escucha y que sus denuncias sean investigadas con rigor y sin prejuicios", ha finiquitado.

Peticiones de dimisión

Más Madrid, PSOE y Vox han reclamado el cese del alcalde desde que conociésemos un presunto acoso cometido por Bautista, quien defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad". La información ponía también señalaba al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de organización del PP, Ana Millán.

La semana pasada, el abogado de la exedil formalizó ante el Tribunal de Instancia del municipio una querella contra el alcalde y el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Denunció, además, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular".

"El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización", señaló el abogado de la exedil, que agregó que "la ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.