Bien haría la F1 en escuchar a Carlos Sainz: ojo a su opinión sobre ampliar el formato de las sprints

El piloto español se ha mostrado receptivo, aunque pone por delante los intereses de los pilotos debido al aumento de "carga de trabajo" que supondría doblar el número de carreras sprint.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 está siendo un caos. Las constantes quejas de los pilotos, los problemas de los coches y los proyectos a futuro de la competición no están aportando una buena perspectiva para los próximos años.

Pese a los inconvenientes que se han generado durante los test de pretemporada, la mayoría de la parrilla espera que durante el transcurso del mundial se vayan solucionando poco a poco. Sobre los posibles cambios que puede experimentar la categoría, Carlos Sainz ha hablado de forma pública, concretamente acerca de aumentar las carreras sprint.

En sí, la F1 pretende ampliar el formato de carreras sprint de los sábados de las seis actuales a 12 para los próximos años. Una modificación que restaría mucho tiempo de descanso a los pilotos durante el campeonato y que debería sustituir otras tareas.

"Estoy abierto. Creo que el formato sprint todavía necesita ser afinado y mejorado, porque a veces revela demasiado de lo que va a pasar el domingo. Si podemos mejorar eso y hacer que la sprint sea un poco diferente a lo que vemos el domingo, estaría abierto a tener más carreras sprint", afirma el piloto español en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Más sprints, menos descanso

De los actuales seis GP que cuentan con carrera sprint (China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur), la F1 pretende doblar el número, ocupando la mitad de carreras del calendario anual. Esto supondría una mayor carga de trabajo para ellos, por lo cual se debe estudiar con mesura.

"Desafortunadamente, eso significará bastante más carga de trabajo para el piloto, con clasificación sprint y un viernes más ocupado, un sábado mucho más ocupado. Sin ofender a nadie, pero no podéis imaginar la cantidad de patrocinadores que tienen ahora los equipos de F1, la cantidad de entrevistas y compromisos de marketing que tenemos", añade el director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA).

Por último, el piloto de Williams se ha mostrado receptivo ante tal propuesta, aunque imponiendo sus condiciones y las de sus compañeros, desempeñando la función principal de su cargo, que es velar por la seguridad de ellos. "Estoy abierto a producir más tiempo en pista, más espectáculo, afinando cosas fuera de la pista", concluye Sainz.