Carlos Sainz desvela la preocupación de Fernando Alonso por Aston Martin

El madrileño ha explicado que habló con el bicampeón de Fórmula 1 durante "20 minutos largos" en Bahréin.

A pesar de que Williams no pudiera estar en Barcelona, el equipo de Grove terminó con grandes sensaciones los test de pretemporada en Bahréin.

El equipo de Carlos Sainz y Alex Albon, con Mercedes como unidad de potencia, demostraron gran fiabilidad en Sakhir, un aspecto clave antes de arrancar la temporada la próxima semana en Australia.

Caso completamente opuesto al de Fernando Alonso y Aston Martin, que a pesar de sí llegar al 'shakedown' en Montmeló, tocaron fondo en Bahréin con un motor Honda lejos de ser competitivo.

En el paddock, Sainz y Alonso tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones y pareceres, tal y como desveló el '55' este lunes en un acto de Estrella Galicia 0,0 en Madrid.

"Me encontré con Fernando un día por el paddock y estuvimos hablando 20 minutos largos, poniéndonos un poco al día", arrancó.

El madrileño afirma que su compatriota está en una situación "complicada": "Y bueno, está en una situación un poco parecida, que no es la ideal, complicada, pero con ganas de ver también la capacidad de reacción de su equipo".

"Al final, los dos dependemos de la capacidad de reacción a la situación complicada en la que cada uno se encuentra. Pero le deseo también todo lo mejor y espero que Aston Martin y Honda mejoren tras lo de Baréin", zanjó.