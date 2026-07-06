El discurso de Verstappen que debería preocupar a Red Bull: "Me quiero ir a casa y no pensar en la F1"

El Red Bull volvió a fallar y Max Verstappen acabó en la tierra en el Gran Premio de Gran Bretaña: "Es doloroso y frustrante".

La aventura de Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña acabó en la tierra. El piloto había advertido de los problemas que presentaba el Red Bull y perdió el control de su monoplaza en el tramo final de la carrera. Otra vez sin puntos... y muy lejos de las opciones de victoria.

Pero lo verdaderamente preocupante para Red Bull es el discurso que lanzó Max ante los medios. Dijo que lo único en lo que pensaba ahora era dejar a un lado la Fórmula 1 por unos días.

"Es doloroso, frustrante, intentas todo lo que puedes... No he estado contento todo el fin de semana con el coche, me falta ritmo y estabilidad. Yo hubiera empezado desde el pit lane, en este momento tengo ganas de irme a casa y no pensar en la Fórmula 1", dijo el cuatro veces campeón del mundo.

El alerón fue lo que provocó su accidente: "El mismo problema que en clasificación en Austria, el alerón trasero no se cierra del todo, pierdes carga y trompeas fuera de pista, una vez vale, pero dos es peligroso. Siempre hay arreglos pero dos veces seguidas es malo".

Max se está empezando a cansar de este coche y de esta F1. Y eso es lo que de verdad debería preocupar a Red Bull. Porque a final de año podría activar una cláusula para abandonar la escudería.

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