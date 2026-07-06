'Motorsport': Verstappen, dispuesto a hacer un gran sacrificio con tal de fichar por Mercedes

El tetracampeón del mundo, según informa el medio, habría accedido por voluntad propia a rebajar su salario con tal de fichar por la escudería alemana. Sin embargo, los teutones rechazaron su oferta.

El culebrón de Max Verstappen y su posible salida de Red Bull no cesa. El piloto neerlandés continúa insatisfecho con el rendimiento de su equipo en la nueva Fórmula 1, y aún no ha confirmado su futuro de cara a 2027, a pesar de los rumores sobre su fichaje por Mercedes o McLaren.

Durante los últimos días, tanto la escudería alemana como la británica confirmaron que mantendrán la misma estructura de pilotos de cara al año que viene. Por lo que ambos equipos cierran la puerta al tetracampeón del mundo, a pesar de los sacrificios que estaba dispuesto a hacer Verstappen.

En concreto, tal y como ha informado 'Motorsport', durante las negociaciones entre Max y Mercedes, el piloto habría mostrado su disposición a rebajar su salario a los 50 millones de euros por año, aunque exigió un contrato de tres años.

Pese al 'sacrificio' que ofreció el laureado piloto, los teutones lo rechazaron de forma contundente, debido a la excelente pareja de pilotos que tienen con George Russell y Kimi Antonelli, los cuales optan a llevarse el título de la F1.

De esta forma, Verstappen tendrá que continuar un año más, por lo menos, en Milton Keynes luchando por competir contra sus rivales o hacer uso de la cláusula de salida de su contrato y buscar una alternativa, tanto dentro como fuera del 'Grand Prix'.

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