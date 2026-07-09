Alex Márquez aterriza en Sachsenring con pies de plomo: "No espero otro milagro"

El piloto de Gresini Racing afronta este fin de semana con mucha paciencia debido a las recientes caídas y lesiones. Espera competir y tener velocidad, aunque no quiere pensar en el podio.

Este domingo 12 de julio, MotoGP regresa un año más al Circuito de Sachsenring para disputar el GP de Alemania. Un trazado del cual Álex Márquez aún no ha salido victorioso, pero que sí ha subido al podio en las dos últimas ocasiones.

Aunque en Alemania, Álex tiene buenos registros, esta vez el ilerdense acude con bastante cautela debido a su reciente caída en Assen y su grave lesión de Barcelona, por la cual se perdió tres carreras seguidas.

"Iré a Alemania sin expectativas. Es verdad que tengo semana y media para trabajar, pero tampoco espero un milagro. Sino que, cuando vaya allí, veré cómo estoy. En teoría, al ser un circuito 'de izquierdas' me tiene que ayudar un poquito más", ha asegurado el piloto de Gresini antes de llegar al país teutón.

En la última carrera, Álex logró una quinta plaza que le supo a gloria debido a los incidentes sucedidos en los GP previos, y asegura que "la velocidad no la he perdido". "En Assen he hecho la sprint y la carrera larga y he vuelto a coger otra vez el ritmo de carrera, que eso para mí era importante. Salir, luchar y estar ahí", añade el vigente subcampeón.

Por último, Márquez asegura que debe ser "paciente" para evitar cometer errores como en la práctica del GP de Países Bajos donde tuvo una fuerte caída. "Tendré que tener paciencia, porque no será volver y estar en el podio en Alemania", concluye Álex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido