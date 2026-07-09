Imputan al antidisturbios que agredió por la espalda a una docente valenciana durante una protesta educativa

Los detalles El fiscal ha informado favorablemente la admisión de la querella de la perjudicada y queda pendiente de admisión otra querella presentada por CCOO.

Un juzgado de Valencia ha imputado a un agente antidisturbios que empujó a una manifestante durante una protesta educativa. El fiscal ha apoyado la admisión de la querella de la afectada, mientras que otra querella de CCOO está pendiente de admisión. La Policía Nacional inició un expediente disciplinario contra el agente tras la denuncia de la mujer. En un vídeo se observa cómo el empujón la hace caer al suelo, causándole una fractura nasal. Aunque el atestado policial calificó el incidente como una "caída accidental", la Delegación del Gobierno ha iniciado una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

Un juzgado de Valencia imputa al antidisturbios que empujó a una manifestante durante una protesta educativa. Según confirman fuentes fiscales a laSexta, entre otras diligencias, se recibirá declaración al agente investigado.

El fiscal ha informado favorablemente la admisión de la querella de la perjudicada. Ahora queda pendiente de admisión otra querella presentada por CCOO.

A principios de junio, la Policía Nacional inició el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente que empujó a una mujer en la manifestación de profesores, después de que la mujer afectada presentase una denuncia por los hechos.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, un grupo de profesores estaba concentrado en la Avenida de Campanar frente a la Consellería de Educación y se estaban movilizando hacia la Avenida Pío 12 con intención de cortar el tráfico. En ese momento, los agentes intentaron impedirlo y, cuando ya se estaban quitando de la carretera, un agente empuja con fuerza a esta manifestante.

Es tal el empujón que, como se puede ver en el vídeo, la mujer cae de bruces contra el suelo, lo que le ha provocado la rotura del tabique nasal.

La Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana inició una "investigación exhaustiva" sobre lo ocurrido. Fuentes consultadas por laSexta recordaban que manifestarse "es un derecho constitucional que tiene que ser garantizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Sin embargo, el atestado policial calificó la agresión como una simple "caída accidental", debida "a la inercia de la carrera, causando en esta una pérdida de equilibrio". El atestado llega a defender que el agente en cuestión, ese mismo al que la Policía Nacional expedientó, "tuvo que apartar a dicha mujer hacia la acera haciendo uso de la mínima fuerza reglamentaria".

El documento apunta que la mujer estaba intentando cortar el tráfico y animando a otros compañeros durante la manifestación: "Se encontraba en medio de la carretera alentando activamente a la masa a invadir la avenida".

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