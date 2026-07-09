Ahora

El antidisturbios, imputado

Imputan al antidisturbios que agredió por la espalda a una docente valenciana durante una protesta educativa

Los detalles El fiscal ha informado favorablemente la admisión de la querella de la perjudicada y queda pendiente de admisión otra querella presentada por CCOO.

Agresión de un policía nacional a una profesora en Valencia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un juzgado de Valencia imputa al antidisturbios que empujó a una manifestante durante una protesta educativa. Según confirman fuentes fiscales a laSexta, entre otras diligencias, se recibirá declaración al agente investigado.

El fiscal ha informado favorablemente la admisión de la querella de la perjudicada. Ahora queda pendiente de admisión otra querella presentada por CCOO.

A principios de junio, la Policía Nacional inició el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente que empujó a una mujer en la manifestación de profesores, después de que la mujer afectada presentase una denuncia por los hechos.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, un grupo de profesores estaba concentrado en la Avenida de Campanar frente a la Consellería de Educación y se estaban movilizando hacia la Avenida Pío 12 con intención de cortar el tráfico. En ese momento, los agentes intentaron impedirlo y, cuando ya se estaban quitando de la carretera, un agente empuja con fuerza a esta manifestante.

Es tal el empujón que, como se puede ver en el vídeo, la mujer cae de bruces contra el suelo, lo que le ha provocado la rotura del tabique nasal.

La Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana inició una "investigación exhaustiva" sobre lo ocurrido. Fuentes consultadas por laSexta recordaban que manifestarse "es un derecho constitucional que tiene que ser garantizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Sin embargo, el atestado policial calificó la agresión como una simple "caída accidental", debida "a la inercia de la carrera, causando en esta una pérdida de equilibrio". El atestado llega a defender que el agente en cuestión, ese mismo al que la Policía Nacional expedientó, "tuvo que apartar a dicha mujer hacia la acera haciendo uso de la mínima fuerza reglamentaria".

El documento apunta que la mujer estaba intentando cortar el tráfico y animando a otros compañeros durante la manifestación: "Se encontraba en medio de la carretera alentando activamente a la masa a invadir la avenida".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Trump recula y asegura que España se "ha redimido por completo" tras acceder a "numerosos pagos" a la OTAN
  2. La Fiscalía recurre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez por ser "desproporcionada" y acusa al juez Peinado de "confabular"
  3. El juez concluye que el exDAO agredió sexualmente a una subordinada y transforma la causa en sumario
  4. Hay problemas con las bajas, pero no los que dice Feijóo: no hay médicos de cabecera en fin de semana y solo 500 médicos inspectores que las revisen
  5. Imputan al antidisturbios que agredió por la espalda a una docente valenciana durante una protesta educativa
  6. Al menos 12 heridos, uno de ellos por una cornada en el brazo, en un tercer encierro de San Fermín con muchas caídas