'Pellizco de monja' de LeBron a Doncic al cuestionar su decisión y perder en el último segundo

El tetracampeón de la NBA no comprendió por qué su compañero no decidió lanzar el tiro decisivo contra Orlando Magic (109-110). Mientras tanto, el esloveno asumió la responsabilidad de la derrota.

Los Angeles Lakers continúan afianzando su plaza asegurada en los playoff's de la NBA. Con un balance de 34 victorias y 23 derrotas, la franquicia angelina se encuentra en la sexta posición de la Conferencia Oeste, evitando caer en el temido play-in.

Aun así, pese a su incansable lucha por mejorar sus resultados, anoche cayeron ante los Orlando Magic (109-110) en un encuentro que dejó a LeBron James como protagonista de la derrota. El veterano dejó buenas estadísticas al registrar 21 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, pero su canasta fallada sobre la bocina empañó su rendimiento.

Con 6,7 segundos para concluir el encuentro y un punto por debajo, los Lakers apostaron por que Luka Doncic sentenciara el partido. Sin embargo, nada más recibir el balón estando liberado, fintó y decidió darle la posesión a James, quien falló el tiro tras pedir el pase.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa en el vestuario local del Crypto.com Arena, LeBron se mostró sorprendido ante la decisión de su compañero por no tirar estando libre y pasársela a él, quien estaba "desequilibrado", pese a que también pidió el pase.

"No estoy seguro. Obviamente, tienes que preguntarle a Luka qué vio al respecto. Pensé que tenía una buena oportunidad. Es como si se hubiera desequilibrado. No tenía el ritmo del balón. Yo estaba un poco desequilibrado cuando me la pasó. Ese es mi punto de vista", declaró LeBron James.

Por su parte, Doncic, según recoge 'Los Angeles Times', cedió el balón al veterano debido a que lo vio libre y "no quería perder el balón". "No tuvimos tiempos muertos... [Pero] no debí haber recogido el balón. Debí haber atacado... Es culpa mía", añadió el esloveno, asumiendo la responsabilidad.

"Pensé que era más tiempo. Fueron, ¿cuánto?, ¿6.7 segundos? Fue tiempo suficiente para ver mejor, intentar conducir el balón, así que por eso empecé a driblar", concluyó Luka, sobre la jugada del tiro decisivo contra Orlando.