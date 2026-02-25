Detienen a tres menores de 14 y 15 años por violar a otra menor en Valencia

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Los detalles También están acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos por difundir las imágenes de la agresión sexual. Hay implicado otro menor, de 13 años, por lo que es inimputable.

La Policía Nacional ha arrestado a tres menores de 14 y 15 años en Valencia, acusados de violar a una menor de 16 años. Los detenidos también enfrentan cargos por un delito contra la intimidad y revelación de secretos, al haber difundido imágenes de la agresión. La detención fue realizada por el Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia. En el caso también está implicado un menor de 13 años, quien no puede ser procesado debido a su edad.

La Policía Nacional ha detenido a tres menores, dos de ellos de 14 años y uno de 15, acusados de violar a una compañera de instituto en Valencia.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, el incidente tuvo lugar el 10 de febrero, cuando los arrestados presuntamente agredieron sexualmente a otra menor en un centro comercial. En el suceso habría un cuarto menor implicado, pero es inimputable penalmente por su edad: 13 años.

Como consecuencia, y tras denunciarse los hechos, los agentes detuvieron a los tres menores de 14 y 15 años como presuntos responsables de un delito de agresión sexual con penetración a la menor de 16 años. Además, también han sido acusados de un delito contra la intimidad y revelación de secretos, ya que difundieron las imágenes de la agresión sexual.

Los menores fueron detenidos este lunes por agentes del GRUME y pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores al día siguiente.

Según ha adelantado Las Provincias, los menores, que supuestamente agredieron a su compañera en los baños de un centro comercial, la grabaron sin permiso y mostraron las imágenes a terceros, han quedado en libertad vigilada y se les ha impuesto la prohibición de comunicación con la víctima y aproximarse a ella a menos de 50 metros.

