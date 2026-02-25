Ahora

Violación grupal

Detienen a tres menores de 14 y 15 años por violar a otra menor en Valencia

Los detalles También están acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos por difundir las imágenes de la agresión sexual. Hay implicado otro menor, de 13 años, por lo que es inimputable.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha detenido a tres menores, dos de ellos de 14 años y uno de 15, acusados de violar a una compañera de instituto en Valencia.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, el incidente tuvo lugar el 10 de febrero, cuando los arrestados presuntamente agredieron sexualmente a otra menor en un centro comercial. En el suceso habría un cuarto menor implicado, pero es inimputable penalmente por su edad: 13 años.

Como consecuencia, y tras denunciarse los hechos, los agentes detuvieron a los tres menores de 14 y 15 años como presuntos responsables de un delito de agresión sexual con penetración a la menor de 16 años. Además, también han sido acusados de un delito contra la intimidad y revelación de secretos, ya que difundieron las imágenes de la agresión sexual.

Los menores fueron detenidos este lunes por agentes del GRUME y pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores al día siguiente.

Según ha adelantado Las Provincias, los menores, que supuestamente agredieron a su compañera en los baños de un centro comercial, la grabaron sin permiso y mostraron las imágenes a terceros, han quedado en libertad vigilada y se les ha impuesto la prohibición de comunicación con la víctima y aproximarse a ella a menos de 50 metros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo exige otras "desclasificaciones" más allá del 23F y Sánchez afea su actitud: "Para lo que ha quedado, en política para ultras"
  2. Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por agresión sexual en octubre de 2021: "Si gritas, será peor"
  3. Trump llena de bulos el discurso del Estado de la Unión más largo y advierte que sus nuevos aranceles no requerirán ninguna aprobación del Congreso
  4. María Guardiola se reunirá con Vox esta semana acompañada por Tellado en plena crisis por el documento marco del PP
  5. Detienen a tres menores de 14 y 15 años por violar a otra menor en Valencia
  6. Cantabria registra 60 incendios forestales provocados en 24 horas: 36 de ellos siguen activos