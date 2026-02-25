Amenazas de muerte a un excompañero de Fernando Alonso: "Si corría me amputarían las extremidades"

Jack Doohan, piloto reserva de Alpine durante la reciente etapa del asturiano en Enstone, ha recordado cómo vivió las seis carreras que disputó la pasada temporada.

En un adelanto de 'Drive to Survive', Jack Doohan recuerda la pesadilla que vivió la temporada pasada en Fórmula 1 tras debutar en la última carrera de 2024.

El australiano, compañero de Pierre Gasly durante las seis primeras carreras de 2025, vivió un auténtico infierno en forma de amenazas de muerte.

De hecho, en Miami, la que fue su última carrera, el terror fue a más: "Recibía serias amenazas de muerte. Iban a matarme aquí si no salía del coche. Recibí seis o siete correos electrónicos diciendo que si seguía en el coche contra Miami, me amputarían todas las extremidades".

El hijo de Mick Doohan, cinco veces campeón del mundo de MotoGP, tenía que llevar escolta debido a que había gente armada a su alrededor.

"Era miércoles. Estaba allí con mi novia y mi entrenador, y tenía a tres malditos hombres armados a mi alrededor; uno junto a esa ventana y otro allá. Tuve que llamar a mi escolta policial para controlarlo", recuerda.

Tras el Gran Premio de Miami, Franco Colapinto suplió a un Doohan que llevaba en Alpine desde 2022 como piloto reserva y de la academia , llegando a coincidir con Fernando Alonso. Ahora es piloto reserva en Haas.