Un mítico rival de Marc Márquez siembra la duda: "A ver cómo está físicamente"

Andrea Dovizioso, subcampeón de MotoGP en 2017, 2018 y 2019 a la sombra de un Marc colosal, duda de "si su última lesión le afectará".

"Los resultados no serán los mismos"

Tras perderse las cinco citas finales del Mundial 2025 después de ser embestido por Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia, Marc Márquez llegó con muchas dudas a los test de pretemporada.

Y lo cierto es que, tras las últimas jornadas de entrenamientos en Tailandia, donde sufrió varias caídas, hay muchas incógnitas en torno a cómo está el eneacampeón.

Sobre este aspecto ha reflexionado Andrea Dovizioso, uno de los grandes rivales históricos del de Cervera, en 'La Gazzetta dello Sport'.

"A ver cómo está Marc Márquez físicamente. Necesitamos entender si su última lesión le afectará", ha reflexionado el italiano.

El subcampeón de MotoGP en 2017, 2018 y 2019 a la sombra de un Marc colosal cree que en 2026 no lo tendrá tan fácil como en 2025.

"Los resultados no serán los mismos porque, en mi opinión, los rivales de Márquez estarán preparados", ha explicado.

"El año pasado no esperaban una potencia tan arrolladora. Le harán la vida más difícil a Marc. Aprilia podría ser más competitiva con Bezzecchi", ha zanjado.