Ahora

"Los resultados no serán los mismos"

Un mítico rival de Marc Márquez siembra la duda: "A ver cómo está físicamente"

Andrea Dovizioso, subcampeón de MotoGP en 2017, 2018 y 2019 a la sombra de un Marc colosal, duda de "si su última lesión le afectará".

Marc Márquez Marc Márquez Redes

Tras perderse las cinco citas finales del Mundial 2025 después de ser embestido por Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia, Marc Márquez llegó con muchas dudas a los test de pretemporada.

Y lo cierto es que, tras las últimas jornadas de entrenamientos en Tailandia, donde sufrió varias caídas, hay muchas incógnitas en torno a cómo está el eneacampeón.

Sobre este aspecto ha reflexionado Andrea Dovizioso, uno de los grandes rivales históricos del de Cervera, en 'La Gazzetta dello Sport'.

"A ver cómo está Marc Márquez físicamente. Necesitamos entender si su última lesión le afectará", ha reflexionado el italiano.

El subcampeón de MotoGP en 2017, 2018 y 2019 a la sombra de un Marc colosal cree que en 2026 no lo tendrá tan fácil como en 2025.

"Los resultados no serán los mismos porque, en mi opinión, los rivales de Márquez estarán preparados", ha explicado.

"El año pasado no esperaban una potencia tan arrolladora. Le harán la vida más difícil a Marc. Aprilia podría ser más competitiva con Bezzecchi", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Desclasificación de los archivos del 23F, en directo | Juan Carlos I, a Milans del Bosch: "Juro que ni abdicaré ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar una nueva guerra civil"
  2. Yolanda Díaz renuncia a liderar el nuevo Sumar y no será candidata a las elecciones generales de 2027
  3. Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por agresión sexual en octubre de 2021: "Si gritas, será peor"
  4. Trump llena de bulos el discurso del Estado de la Unión más largo y advierte que sus nuevos aranceles no requerirán ninguna aprobación del Congreso
  5. María Guardiola se reunirá con Vox esta semana acompañada por Tellado en plena crisis por el documento marco del PP
  6. Detienen a tres menores de 14 y 15 años por violar a otra menor en Valencia