Cazan a Marc Márquez con el jefe de Honda en Tailandia: ¿Volverá a su 'casa'?

Cazan a Marc Márquez con el jefe de Honda en Tailandia: los rumores sobre su fichaje se disparan

El eneacampeón del mundo ha sido fotografiado a la salida del centro médico de Tailandia junto a Alberto Puig, lo cual ha hecho saltar las alarmas sobre un posible regreso al equipo japonés.

El futuro de Marc Márquez en Ducati no está asegurado. El piloto ilerdense se encuentra en su último año de contrato con los Borgo Panigale y su renovación aún no está concretada. Con el fichaje de Pecco Bagnaia ya casi cerrado por Aprilia, el equipo italiano tiene que cerrar su parrilla para 2027.

Actualmente, Marc está en Tailandia, a punto de dar comienzo a la temporada 2026, y se han disparado los rumores sobre su fichaje por Honda. En concreto, el vigente campeón del mundo ha sido fotografiado junto a Alberto Puig, jefe del equipo japonés, a la salida del centro médico.

En las imágenes se aprecia al piloto mostrándole su hombro dañado durante el accidente del año pasado con Marco Bezzecchi. Acto seguido, ambos han mantenido una conversación en la que podrían estar hablando acerca de su futuro.

Márquez estuvo 11 años en Honda, donde ganó seis campeonatos de MotoGP y vivió sus mejores años. Tras cuatro temporadas con malos resultados, Marc fichó por Gresini, donde recuperó sensaciones y firmó un tercer puesto en el mundial de 2024.

En 2025, volvió a tocar el cielo al ganar su séptimo mundial por todo lo alto en su primer año con Ducati y dejando a sus rivales muy por detrás. Ahora, en su segundo año con los italianos, busca hacerse con su décimo mundial para agrandar su leyenda, y veremos si continúa su periplo con su actual equipo o si cambia de aires y regresa a Honda.