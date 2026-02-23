La F1 se 'olvida' de Fernando Alonso: el bicampeón apenas aparece en el vídeo promocional

Con el eslogan de 'All To Drive For' ("Todo por conducir"), la F1 ha anunciado el inicio de temporada con los 22 pilotos de la parrilla, aunque con la escasa exposición del bicampeón del mundo.

La Fórmula 1 ya está de vuelta. La máxima competición del automovilismo abrirá sus puertas al primer 'Grand Prix' del año el próximo domingo 8 de marzo con el GP de Australia. Tres meses después de que Lando Norris se proclamase campeón del mundo por primera vez en Abu Dhabi, los 22 pilotos de la parrilla vuelven a pista.

Para anunciar su regreso, la propia competición ha publicado un vídeo en sus redes sociales en donde el actor y coprotagonista de 'F1: La Película', Damson Idris, y la mayoría de los pilotos muestran cómo es la Fórmula 1.

Sin embargo, pese a ser una promoción en la que participa gran parte de la parrilla y los pilotos aparecen en repetidas ocasiones o en planos donde se les ve claramente, hay un piloto que apenas cobra protagonismo en pantalla pese a ser un campeón del mundo.

En concreto, se trata de Fernando Alonso. El bicampeón del mundo es el piloto con más Grandes Premios disputados en la categoría con 425, y pretende ampliar tal registro esta temporada con opción de alguna más a sus 44 años. Pese a ello, la F1 parece haberse olvidado de él y su relevancia este año.

En el caso del resto de campeones del mundo en activo (Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris), cuentan con más tiempo en pantalla, e incluso hablan a cámara. Otros pilotos, tanto contendientes al título como no, también aparecen más en pantalla que el propio asturiano.

Con el título de 'All To Drive For' ("Todo por conducir"), la Fórmula 1 ha querido mostrar la intensidad de la competición. Además, también ha hecho referencia a los nuevos equipos como Cadillac y Audi, y al nuevo circuito que debutará este año en la ciudad de Madrid, 'Madring'.