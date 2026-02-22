Quién es 'El Mencho', el narcotraficante acusado por EEUU de encabezar "un reinado de terror"

Los detalles Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como 'El Mencho', era uno de los fundadores del Cartel de Jalisco Nueva Generación y las autoridades estadounidenses ofrecían 15 millones de dólares por información sobre su paradero.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido en Jalisco en un operativo de fuerzas federales. Nacido en 1966 en Michoacán, Oseguera se convirtió en uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos. Tras colaborar con 'Nacho Coronel', fundó el CJNG en 2009, consolidándose como el capo más poderoso de México tras la captura de 'El Chapo'. El Departamento de Estado de EE. UU. ofrecía 15 millones de dólares por información sobre su paradero, debido a su responsabilidad en numerosos homicidios y tráfico de drogas, incluyendo fentanilo.

El líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los capos más buscados por EEUU, ha sido abatido este domingo en un dispositivo de fuerzas federales en Jalisco, acabando con el acusado por los estadounidenses de encabezar un "reinado de terror" en México.

Oseguera, nacido en 1966 en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, está considerado como uno de los principales objetivos de los Gobiernos de México y de Estados Unidos por liderar un grupo criminal que se ha convertido en uno de los más importantes del país.

'El Mencho' llegó a emigrar a Estados Unidos, pero a su regreso A su regreso, en los años noventa, se integró a estructuras del narcotráfico vinculadas al Cártel del Milenio, y tras la fragmentación de ese grupo criminal, encabezó la consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que ha liderado convirtiéndose en el capo más poderoso de México tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo', y haciéndolo conocido como uno de los cárteles de la droga más violentos del país.

Su relevancia era tal que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por información para dar con su paradero. De hecho, se le considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina en México, y en los últimos años, ha incluido el tráfico de fentanilo a EEUU.

Con él al frente, la organización fue acusada de cometer masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades del país, y se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de la violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

También se le atribuyen diversos ataques contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán, incluido el ataque a un helicóptero militar en 2015, así como bloqueos masivos en distintos estados como respuesta a operativos de seguridad.

Las autoridades estadounidenses le han acusado de haber sido responsable de numerosos homicidios contra grupos rivales de narcotraficantes y agentes del orden mexicanos. También de encabezar un "reinado de terror" en México, de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo y, desde 2017, Oseguera ha sido acusado en varias ocasiones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La última, en 2022, fue por conspiración y distribución de una sustancia controlada (metanfetamina, cocaína y fentanilo) con fines de importación ilegal a Estados Unidos, así como de uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico.

