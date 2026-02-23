"Alcaraz es como el 'Big 3' en una persona": una leyenda afirma que Carlos tiene lo mejor de Nadal, Federer y Djokovic

Andre Agassi, ganador de ocho Grand Slams, ha explicado que el número 1 del mundo aúna algunas de las características más destacadas de los tres mejores tenistas de la historia.

Con motivo de la exhibición de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha y desde Río de Janeiro, donde paralelamente se estaba disputando otro torneo, Andre Agassi se ha rendido ante el murciano en el podcast 'New Balls Please!'.

La leyenda del tenis, ganador de ocho Grand Slams, dejó uno de los mayores elogios que le han hecho al número 1 del mundo.

Y es que, sin titubear, afirmó que tiene lo mejor de Nadal, Federer y Djokovic: "Con Alcaraz tienes a alguien que es como el 'Big 3' en una persona".

"Se mueve y defiende como 'Nole', tiene las manos y el toque de Federer y tiene las revoluciones por minuto y el ritmo de Nadal. Y todo en una misma persona", detalló.

Eso sí, Agassi también apuntó cuál es la mayor debilidad de Carlitos: "A veces su mayor problema son las demasiadas opciones que tiene".

Tras ganar en Doha, Alcaraz ha vuelto a España para descansar durante una semana antes de 'cruzar el charco' para disputar Indian Wells, torneo que ya ganó en 2023 y 2024.