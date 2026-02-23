Ahora

Caos en México

España aconseja "extremar la precaución" en México ante la ola de violencia tras la muerte de 'El Mencho'

El contexto El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue abatido el domingo en una operación que ha desatado una oleada de violencia en todo el país.

Un autobús quemado en Cointzio (México) tras la muerte de 'El Mencho'Un autobús quemado en Cointzio (México) tras la muerte de 'El Mencho'Agencia AP
La embajada de España en México aconsejó este domingo "extremar precaución" ante los bloqueos y hechos violentos registrados en varios estados del país, tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.

"A estas horas se mantienen distintos focos de tensión en el país, en especial en los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato", indicó la embajada española en un mensaje en redes sociales en la noche del domingo. Estos estados se encuentran en el centro y en la costa del Pacífico de México. "Se aconseja extremar precaución y seguir indicaciones de autoridades locales y de la Secretaria de Seguridad", agregó.

El consulado de España en Guadalajara, una de las ciudades más afectadas, indicó que "se mantienen las recomendaciones de permanecer en los domicilios o lugares resguardados y limitar todo desplazamiento no indispensable".

La alerta de España, que se une a otras similares de países como Alemania, Francia o Canadá, se produce tras la ola de bloqueos carreteros, vehículos y negocios incendiados, así como enfrentamientos que se han registrado en al menos una decena de estados del país, luego de la muerte del líder del CJNG en Jalisco, en el oeste del país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse "en calma", al afirmar que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad".

Oseguera Cervantes fue abatido por fuerzas militares durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

