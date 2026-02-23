Destructor de récords: Alcaraz supera a Nadal, Federer y Djokovic en un registro histórico

El murciano, tras su victoria en Doha, muestra una superioridad en los partidos importantes que ya supera a la de Rafa, Roger y Novak en sus mejores días. Los datos del murciano asustan.

Carlos Alcaraz ha dado comienzo al 2026 de la mejor manera posible. El murciano ha dominado todos y cada uno de los partidos que ha disputado y, prueba de ellos, son los dos títulos que ya ha cosechado en poco más de mes y medio de competición.

Su juego parece incluso ser más sólido que en algunas etapas de 2025 y eso se traduce en récords y registros de preocidad que Carlitos no se cansa de batir. Su victoria en el Open de Australia ya le convirtió en el tenista más joven en ganar los cuatro 'Grand Slams' superando, curiosamente, a Rafa Nadal.

Aún así, tras su triunfo en Doha, Carlos se ha vuelto a colocar a la cabeza de una tabla que es histórica. El de El Palmar, más allá de conquistar mucho título, registra un porcentaje de finales ganadas que ya supera al propio Nadal, a Novak Djokovic y a Roger Federer. Tremendo.

Ranking de finales ganadas (ATP y Juegos Olímpicos)

1. Carlos Alcaraz muestra un récord de 26 victorias en 34 finales. Solo ha perdido 8 y su porcentaje de triunfo es del 76,5%.

2. Jannik Sinner ha ganado 24 finales y perdido 8. Su ratio de victoria es del 72,7%

3. Rafa Nadal: 92 victorias y 39 derrotas con un porcentaje del 70,2%

4. Novak Djokovic ha ganado 101 finales y ha perdido 44. Ha salido victorioso del 69,7%

5. Roger Federer: 103 victorias en 157 finales. Ganó el S.

Cierto es que Alcaraz y Sinner parten con relativa ventaja debido a que han jugado muchas menos finales que el 'Big3'. Aún así, estos datos ya adelantan en lo que podría convertirse el futuro del tenis. Carlitos y Jannik, con las llaves para seguir haciendo historia.