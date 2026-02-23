Sánchez anuncia que este martes desclasificarán los documentos del 23F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de homenaje al pueblo gitano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno desclasificará los documentos del intento de golpe de Estado del 23F, con el objetivo de saldar una deuda histórica con la ciudadanía. En un mensaje publicado en X, Sánchez afirmó que "la memoria no puede estar bajo llave" y destacó la importancia de conocer el pasado para construir un futuro más libre. La desclasificación será aprobada por el Consejo de Ministros este martes 24 y se hará efectiva el miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los documentos estarán disponibles en la página web oficial de Moncloa.

"La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino", reza el mensaje que ha publicado el presidente en X. Hoy se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado que protagonizó el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.

En un mensaje enviado a los medios poco después del mensaje del presidente, Moncloa detalla que el Consejo de Ministros desclasificará este martes 24 los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23F. Y la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/).

Será la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien, según el Ejecutivo, ofrecerá detalles de los documentos desclasificados en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Entre los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.

En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como "alto secreto"; a los 35 años para los clasificados como "secreto"; entre 7 y 9 años para la información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la información "restringida".

