Ahora

Por todo EEUU

Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento para frustrar las investigaciones sobre sus actividades

Los detalles El pederasta, que murió en prisión en agosto de 2019, llegó a pagar a detectives privados para que sacaran equipos de su casa en Florida y los llevaran a unidades de almacenamiento.

Imagen de archivo de una protesta en Francia por los derechos de los niños después de las revelaciones de los papeles de Epstein.Imagen de archivo de una protesta en Francia por los derechos de los niños después de las revelaciones de los papeles de Epstein.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El pederasta convicto Jeffrey Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento por todo Estados Unidos en un aparente intento por frustrar las investigaciones sobre sus actividades, según ha informado el diario The Telegraph.

El magnate estadounidense, que murió en prisión en agosto de 2019, llegó a pagar a detectives privados para que sacaran equipos de su casa en Florida y los llevaran a unidades de almacenamiento, de acuerdo con unos documentos que dicho medio dice que consiguió.

Según los documentos, Epstein alquiló al menos una unidad desde 2003 y los pagos regulares por su uso continuaron hasta 2019, el año de su suicidio en una prisión de Nueva York.

Las órdenes de registro revisadas por The Telegraph sugieren que las autoridades estadounidenses nunca allanaron las taquillas, lo que plantea la posibilidad de que contengan pruebas no vistas relacionadas con Epstein y sus amigos, entre ellos Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, y Peter Mandelson, el exembajador británico en EEUU destituido el año pasado por el Gobierno tras conocerse sus vínculos con el pederasta.

En diciembre, el Departamento de Justicia de EEUU publicó tres millones de archivos relacionados con el financiero.El pasado jueves, el expríncipe Andrés fue detenido y posteriormente liberado en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en cargo público cuando fue representante especial de comercio del Gobierno en la primera década del 2000.

Según revelaron los medios, Andrés llegó a pasar a Epstein documentos sensibles del Gobierno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez anuncia que este martes desclasificarán los documentos del 23F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía"
  2. Ortega Smith endurece su pulso con Vox y habla de "purga peor que la de Stalin": "El próximo paso será echarme del partido"
  3. Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial: "La pregunta es cómo detenerlo"
  4. Guardiola, incómoda después de que Génova abra una vía directa de comunicación con Vox en Extremadura
  5. España aconseja "extremar la precaución" en México ante la ola de violencia tras la muerte de 'El Mencho'
  6. Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento para frustrar las investigaciones sobre sus actividades