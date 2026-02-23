Schumacher afirma que Honda "no olvida" las críticas de Fernando Alonso con McLaren

Ralf Schumacher ha explicado que las palabras del bicampeón hace ya diez años asegurando que el motor Honda era digno de GP2 dejaron mella en Japón.

Tras ser el coche más lento y el que menos rodó en los test de pretemporada en Bahréin a pesar del 'hype' que existía en torno al AMR26, la situación de Aston Martin está siendo la más comentada en el mundo de Fórmula 1.

Los de Silverstone tuvieron serios problemas de fiabilidad, sorbe todo por su unidad de potencia, y al no tener equipos clientes no pudieron recabar más que unos pocos datos.

En el podcast 'Backstage Boxengasse', Ralf Schumacher trató de desgranar cuál es el origen de este "retraso" que llevan los británicos.

"Adrian Newey sabe exactamente lo que está haciendo. Pero también ha dicho que hay problemas con el túnel de viento. Todo el proyecto lleva un retraso de tres o cuatro meses, más cerca de cuatro. Siempre es muy realista, incluso consigo mismo. Pero no creo que el problema principal sea el coche en sí", ha explicado.

El hermano del 'Káiser' pone el foco en Honda: "Al parecer, el motor Honda también es un problema en sí mismo. Y sí, es un poco como un déjà vu para Fernando Alonso, que ya pasó por la difícil etapa inicial de Honda en McLaren, que simplemente no funcionó en absoluto. Parece que ahí es donde radica parte del problema".

De hecho, el alemán considera que en Japón no olvidan aquellas palabras de Alonso durante la etapa de McLaren-Honda afirmando que tenía un motor "de GP2".

"No creo que hayan olvidado esa experiencia, porque cosas así dejan huella. La forma en que Fernando lo gestionó entonces fue muy abierta; por supuesto, fueron críticas duras, y él era más joven en ese momento, quizás un poco más impulsivo. Pero la gente en Japón no olvida algo así", ha señalado.

"Puedo decir por experiencia propia que, debido a algunas cosas que yo dije en Toyota, ya no me consideran parte de la 'familia' y' amigos' allí. Así son las cosas. Y, en cualquier caso, Japón es una cultura diferente", ha zanjado.