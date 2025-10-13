La tajante afirmación de Carlos Sainz sobre la Fórmula 1 actual

El piloto de Williams no duda al asegurar que la actual es la "Fórmula 1 con más nivel que ha habido en los últimos 20 o 30 años".

Durante una entrevista en 'Cope', a Carlos Sainz le preguntaron qué piloto de la parrilla ganaría una carrera en la que todos llevasen el mismo coche.

El madrileño eludió una respuesta concisa y, en su lugar, aseguró que la alineación actual de pilotos es la mejor del presente siglo.

"Yo creo realmente que es la Fórmula 1 con más nivel que ha habido en los últimos 20 o 30 años, me atrevería a decir, no hay piloto malo ahora mismo en la parrilla, no hay ningún piloto flojo. Y ves las Q1, las Q2 y es que está todo tan apretado", afirmó.

Sobre qué ocurriría si todos corrieran con el mismo monoplaza, el '55' explicó que el resultado variará en función de qué coche llevasen.

"Depende del coche que llevemos porque si nos ponemos todos a llevar un Red Bull pues parece que está claro que Max Verstappen pues se lo conoce muy bien, si llevásemos un motor Mercedes, digo un coche Mercedes, pues creo que Russell está pilotándolo muy bien y para cualquiera de nosotros subirnos al Mercedes y batir a Russell sería muy complicado", arrancó.

"Y si fuese un Williams pues te diría lo mismo con Alex Albon y conmigo, es que todo depende del coche, por lo tanto es una respuesta muy muy difícil de dar", añadió.