Liam Lawson desvela cómo es Max Verstappen en las distancias cortas: "No le importa..."

El que fuera piloto de Red Bull durante dos carreras ha desvelado que Max siempre fue muy agradable con él: "Fue muy bueno conmigo".

Red Bull no encuentra al compañero ideal para Max Verstappen. Despidieron a Sergio Pérez, le dieron dos carreras a Liam Lawson, subieron a Yuki Tsunoda y ahora apuestan por el joven Isack Hadjar.

Ninguno de ellos ha podido igualar los resultados de Max. Y Liam, en palabras que publica 'Marca', ha detallado cómo es en las distancias cortas, dejando claro que siempre fue agradable y simpático con él.

"Verstappen es una persona muy agradable. Durante todo lo que pasó el año pasado con Red Bull, fue muy bueno conmigo", dice el ahora piloto de Racing Bulls.

"Cuando llegué al equipo, fue súper amable y siempre estaba dispuesto a ayudar. Y después también fue muy bueno conmigo. Simplemente un tipo muy majo, que sólo quiere pilotar todo el tiempo, sólo quiere competir y eso es todo; no le importa nada más", dice un Lawson que sí ha mantenido su asiento en la Fórmula 1.

Lo que dice Lawson sobre Max se ajusta a la realidad que muestra públicamente. Un piloto al que sólo le preocupa la competición, pilotar y nada más.

En estos test de pretemporada de Bahréin ha manifestado su descontento con las nuevas normas de la Fórmula 1 y ha vuelto a coquetear con el mundial de resistencia. Y se ha buscado un equipo de lujo junto a Fernando Alonso y Sebastian Vettel.